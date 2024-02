Jorge Esequiel: Un atleta en silla de ruedas con ganas de triunfar

Morelos es un estado con cientos de atletas que, a pesar de las adversidades han logrado sobresalir en distintas disciplinas a nivel estatal, nacional e internacional.

Una historia de superación personal es la de Jorge Luis Esequiel Rivera Ramírez, un joven deportista originario de Jantetelco, quien a pesar de nacer con pie equinovaro y la ausencia de su mano izquierda, no se limitó para salir adelante.

Con sus ganas y esfuerzos de triunfar, el joven paratleta logró convertirse en el mejor en para-danza de México, al darle a Morelos por primera vez en la historia una medalla de oro en dicha disciplina durante los Paranacionales Conade 2023.

El joven paratleta de Jantetelco, Jorge Luis Esequiel Rivera Ramírez. / Cortesía | Gobierno de Morelos

No obstante, su triunfo no lo hubiera conseguido sin el apoyo de su madre, Ana Rosa Ramírez Arreguín, pues ella siempre lo alentó para ser mejor cada día y prepararse no sólo en el ámbito deportivo, sino también en lo académico y personal.

Los inicios de Rivera Ramírez como paratleta comenzaron cuando su madre lo integró a una clase de gimnasia acrobática y natación, pues tenía el objetivo de que conviviera con más niñas y niños de su edad, al mismo tiempo de que practicara una actividad física; posteriormente se involucró en la disciplina de para-danza.

Cuando obtuvo su medalla de oro en los Paranacionales Conade 2023, Rivera Ramírez contó que sus compañeros de clases comenzaron a compartir videos sobre su logro, por lo que recibió felicitaciones de amigos y compañeros.

"En mi escuela... cuando gané el primer lugar pasaron el [video] y después dijeron: Ya ganó, y me empezaron a felicitar, yo estaba allá en Cancún, me llegaron las notificaciones de mis compañeros", recordó.

Por su parte, su madre Ana Rosa Ramírez explicó que cuando su hijo comenzó a competir y hacer viajes a otras entidades, se preocupaba por su bienestar, sin embargo, reconoció que el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem) siempre le brindó el apoyo necesario para trasladarse y hospedarse, cuidándolo en todo momento.

"Si él quiere seguir yo le voy a estar apoyando siempre, ya le dije que siempre voy a estar para él, que si le gusta esto que le eche muchas ganas", comentó Ana Rosa Ramírez.

Alison Azuany y Jorge Esequiel durante una practica con la entrenadora Laura Domínguez Toledano. / Cortesía | Gobierno de Morelos

Con miras a las competencias internacionales

En este reto lleno de obstáculos Rivera Ramírez hizo buenas amistades, teniendo a personas cercanas como Alison Azuany Hernández Velazco; su compañera de baile y a su entrenadora, Laura Domínguez Toledano.

Domínguez Toledano comentó que la disciplina y tenacidad de ambos atletas los llevó a ser una pareja impresionante en la pista de baile y puntualizó que el campeón de Jantetelco ya está en la mira de la Selección Mexicana de para-danza, por lo que en un futuro lo visualiza como digno representante de México en competencias de carácter internacional.