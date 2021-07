Hermanos Moreno Quiroz reciben homenaje con torneo en su memoria

Para conmemorar los 46 años de la instalación de la primera escuela de karate do en Cuautla, la organización Shudokan a cargo del sensei David Moreno Quiroz. llevó a cabo un torneo conmemorativo cuidando todos los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19.

El torneo para evitar aglomeraciones, se llevó a cabo de manera interna, es decir con solo alumnos de la escuela y en un espacio al aire libre, fuera del plantel.

“El torneo formó parte de los festejos que hemos venido realizando por la llegada de estas artes marciales a Morelos, y donde a través de la escuela han surgido múltiples campeones estatales y que ha formado parte de selecciones nacionales que han participado en sudamérica, Europa, Estados Unidos, con maestros que se capacitan de manera constante”.

Mencionó que el torneo sirvió para rendir un homenaje a los hermanos Moreno Quiroz, “porque ellos fueron quienes lograron inculcarme el karate y el deporte en general, fueron los iniciadores y por eso se le llamó ´Torneo Hermanos Moreno Quiroz´, el cual tuvo una carga emotiva muy fuerte por el fallecimiento reciente de mis hermanos, Jorge y Arturo, y poco más atrás, Raúl.

El organizador hizo un breve recuento de cómo fueron sus inicios como practicante de artes marciales.

“Shudo kan Artes Marciales (antes Toyama), inició actividades en junio de 1975, cuando mis hermanos Raúl, Jorge, Arturo, Fernando y Gabriel, se inscribieron en una escuela de Judo, y ahí mismo trajeron a un profesor de la CDMX para que comenzara a dar las primeras clases de karate en la zona oriente del estado y probablemente en todo el estado de Morelos”.

David recordó que sus hermanos mayores fueron inscritos, pero ante la falta de dinero, a él no lo pudieron meter; “recuerdo como si fuera ayer cuando iba a verlos entrenar, se ponían sus uniformes blancos, era para mí como si se pusieran una armadura de un mundo fantástico de guerreros, de auténticos hombres valientes que se peleaban dentro del tatami y fue para mí muy emocionante entrar a este mundo”.

“Pasaron los meses y ante una problemática de bullying que tenía en la escuela primaria donde iba, mi papá decidió meterme por lo que toda la familia se cooperó para poder pagar las mensualidades, estuve varios meses sin uniforme y cuando me lo entregaron, me emocioné y estaba ansioso por ponérmelo. Fue un momento mágico y acabé enamorándome del karate”.

La práctica de este deporte, dijo, le ayudó para mejorar su personalidad y adquirir mayor seguridad, desarrollando sus habilidades en los torneos para comenzar a ganarlos; “mi primer maestro fue Miguel Ángel García, a quien veía con mucha ilusión porque lo admiraba, pero por problemas personales se fue de la ciudad y a cargo quedó mi hermano Fernando que tenía la cinta más avanzada”.

Su hermano lo llevó a escalar de la cinta naranja que poseía, hasta la negra, además del primer Dan; “desarrollé una admiración tremenda por Fernando porque era nuestro maestro pero también un competidor muy fuerte, no tanto en puntos porque no era tan veloz, pero si tenía muchísima fuerza para las peleas de contacto que ganaba en todas ellas”.

Cuando Fernando salió, dejó su lugar a otro de sus hermanos: Arturo, fallecido un años atrás; “con él tomé muchas otras experiencias para terminar por desarrollarme en este deporte mágico; posteriormente decidí seguir la profesión de maestro, no me gustaba mucho porque era un alumno muy disciplinado, serio, y cuando me ponían a dar clase, había muchos niños que jugaban y por eso no me gustaba enseñar, pero fui adquiriendo experiencia y comprendí que no todos los alumnos pueden ser campeones en el karate, pero sí campeones de vida”, concluyó.

