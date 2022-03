Habrá “tiro” entre Morelos y CDMX en el Centenario

Un nuevo encuentro tope de boxeo concertó la Asociación del estado de Morelos frente a su similar de la Ciudad de México para continuar con la preparación de la selección estatal Infantil y Juvenil rumbo a los Juegos Conade 2022.

El encuentro entre ambas delegaciones se realizará este sábado 12 de marzo en la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, donde estarán en acción los 29 peleadores de la entidad que forman parte del representativo zapatista.

La jornada de preparación comprenderá justamente 29 combates sobre el cuadrilátero que estará instalado en el gimnasio Arturo Hernández “La Rana”.

La Asociación a cargo de Saúl Hernández García, confirmó el cartel de peleas que se realizarán ese día entre los pugilistas morelenses y capitalinos desde las 10 de la mañana.

Las primeras en subir al ring serán las mujeres, en este caso habrá cuatro peleas de categoría Juvenil, donde las locales al igual que los hombres, formarán parte de la esquina azul.

En los 51 kilogramos, Tania Valentina Perches enfrenta a Guadalupe Sherline Torres,

En los 57kg, Tabata Morales medirá fueras con Jacqueline Muñoz Palma; dentro de los 60 kg, Jayleni Martínez peleará con Valeria Velázquez, y Miriam Montero tendrá como rival a la capitalina Valeria en 69 kg.

Terminando los duelos con guantes rosas, será el turno para los pugilistas varones de categoría Junior.

En 46 kilogramos, Ian Hernández enfrenta a Josafat Hernández; en 48 kg, Elías Méndez vs Kevin Gama; en 50 kg, Leonardo Díaz vs Ángel Bautista; en 52 kg, Hugo Nepomuceno vs Marco Guzmán; en 54 kg, Gael de la Cruz vs Erick Cruz.

En la división de 57 kg, Rodrigo Barrera vs Adao García; en 60 kg, Diego Jiménez vs Isaac de la O; en 63 kg, Axel Álvarez vs David Crisanto; en 66 kg, Carlos Arellano vs Kevin Mendoza; en 70 kg, Jesús González vs Diego López; en 75 kg, Emiliano Martínez vs Víctor Flores; en 80 kg, José María Carvajal vs Santiago Albino; y en más de 80 kg, Osvaldo Gama vs Romel López.

Dentro de la categoría Juvenil, dentro de los 48 kg, pelearán David Mondragón vs Edy Hernández; en 51 kg, Daniel Nolasco vs Kevin Cuevas; en 54 kg, Erick López vs Julio César Huerta; en 57 kg, Brian Ortiz vs Juan Posadas; en 60 kg, Carlos Hernández vs Kevin González.

En 63.5 kg Braulio Delgado vs Jorge Blanco; en 67 kg, Emmanuel Ramírez vs Daniel Garcia; en 71 kg, Abraham Jaret vs Arturo Haro; en 75 kg, Yahir Nava vs Irving Contreras; en 80 kg, Osvaldo Amaruri vs Jesús Teopatitla; en 86 kg, Sergio Pegueros vs Sergio Venancio; y en 92 kg, Jesús Carvajal vs Julio Ornelas.





