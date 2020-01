[Video] Gianna Maria Bryant prometía continuar con el legado de su padre

La hija de Kobe Bryant, de 13 años, Gianna, tenía pasión por el baloncesto y esperaba seguir los pasos de la leyenda de la NBA, la llamaban la heredera y aseguraban que ella continuaría con el legado de Kobe por sus habilidades con el balón.

Kobe Bryant, no era un usuario frecuente de las redes sociales, pero en su perfil personal de Instagram predominan las imágenes de Gigi en la cancha, siendo una de sus últimas publicaciones presentaba una imagen del adolescente dando un salto en la madera dura mientras vestía un vestido y tacones de aguja.

Ver esta publicación en Instagram #HoopsAndHeels #StealsAndStilettos

El cinco veces campeón de la NBA compartió una vez un video de los dos jugando uno a uno. Bryant estaba descalzo y defendía, y Gianna estaba enérgica y anotando a su padre. "Un pequeño uno a uno con mi bebé Gigi #footwork #stringmusic #mambacita", escribió el jugador de la NBA en el video en 2017.

Ver esta publicación en Instagram @wnba finals rematch got us hype! A lil one on one with my baby Gigi #footwork #stringmusic #mambacita

Gianna María planeaba asistir a la Universidad de Connecticut e incluso tuvo la oportunidad de reunirse con el equipo de baloncesto femenino de la escuela cuando hicieron una visita a Los Ángeles en 2017, esperando algún día, debutar en la WNBA.

La leyenda de la NBA "vivió para su familia”, así lo expresó Ramona Shelburne, periodista de ESPN y amiga cercana de la familia Bryant. Kobe amaba ser padre, describiéndolo como “la mayor bendición que Dios puede darle".

Después de su retiro, Kobe comenzó a entrenar al equipo de secundaria de Gianna en 2018, "Hemos estado trabajando juntos durante un año y medio y han mejorado enormemente. Tengo un grupo de chicas realmente inteligentes y trabajadoras” declaró.

Foto: Cortesía | @kobebryant

En una entrevista con el presentador de televisión, Jimmy Kimmel, Bryant fue cuestionado sobre las aspiraciones de Gianna de jugar para la WNBA, “Por supuesto”, dijo Kobe, con una enorme sonrisa.

Recordó una historia corta sobre cómo el joven respondió una vez cuando un fanático sugirió que debería tener un hijo varón que continuará con su legado, a lo que Gianna respondió: "Oye, yo me encargo. No necesitas a ningún chico para eso”.

One of my favourite interviews, where he talks about not needing sons to carry on his legacy, as his daughters have it covered.



It’s not often that sports players become as big as their own sport but he was one of the few. Legend of a player. RIP Kobe 🌹 pic.twitter.com/A93DNryqeJ — Marva (@MarvaMSK) January 26, 2020

Padre e hija murieron en el terrible accidente aéreo, registrado ayer cuando su helicóptero privado cayó en Calabasas, California, dejando un saldo de nueve muertos.