Pelé mostró su lado más humano con su hijo Edinho, quien tuvo problemas con drogas

Detrás de los más de mil goles y la leyenda que Pelé encumbró dentro de las canchas existe una faceta un tanto desconocida. Las gambetas y los campeonatos retrataban un hombre feliz, sin embargo, el lado humano del genio batallaba como cualquier otro para encontrar el equilibrio. No siempre fue fácil.

Una de las historias alrededor de Edson Arantes do Nascimento externas al futbol más conocidas es la que involucra a Edinho, uno de sus ocho hijos y a quien la fuerza del apellido no siempre jugó a su favor, ya que, lejos de aprovechar la sangre de su padre, el peso fue demasiado.

La carrera de Edson Cholbi Nascimento pasó sin pena ni gloria y lo que más se recuerda son sus numerosos escándalos.

Esta situación le afectó a Pelé de una manera importante, incluso llegó a llorar en público por los malos pasos del segundo de sus hijos.

Edinho probó suerte en el futbol, como portero del Santos, ese equipo en el que triunfó su padre. Pero la sangre no tiene palabra de honor y fue poco el tiempo que defendió los tres palos de los denominados Leones del Mar.

De ahí tuvo un paso breve por Sao Caetano, Portuguesa Santista y Ponte Petra, hasta que finalmente el Arquero maravilla, como le llamaron cuando era chico, se metió en problemas con la ley.

Fue en el 2005 cuando el hijo de Pelé fue detenido en Brasil por presuntos nexos con el narcotráfico. Por aquel entonces, Edinho declaró que nada tenía que ver con la mafia, y que su relación con la droga era de puro consumo, incluso confesó tener una seria adicción por la marihuana.

Esas declaraciones y las vista a un centro de detención de São Paulo para ver a su hijo le hicieron mucho daño a Pelé.

“Jamás pensamos que Edinho pudiera meterse con drogas”, dijo el Rey.

“Como cualquier padre, es triste ver a un hijo involucrado con determinados grupos y preso porque tendrá que pagar las consecuencias”, agregó.

Las imágenes de Pelé eran desconocidas. Hasta entonces, el ídolo de las multitudes en Brasil siempre fue visto como un dios, y descubrir ese lado humano conmovió a los aficionados.

“Siempre participé en campañas contra las drogas y no pensé que ese problema pudiera estar tan cerca. Tal vez yo haya trabajado demasiado y no pude percibir ese problema. Pero no me arrepiento de nada, siempre di mucho cariño a mis hijos", declaró el legendario futbolista.

Esa vez, sin embargo, no fue la primera que Pelé batalló por el comportamiento de Edinho, quien en 1999 se metió en problemas tras una carrera ilegal de coches, en la que desafortunadamente una persona perdió la vida. Estas circunstancias se acumularon hasta que finalmente, en el 2014, el año destinado para qué Pelé disfrutara de un Mundial en casa, fue condenado a 33 años en prisión.

Fue justo días antes de la Copa del Mundo que se dio a conocer la noticia. El hijo de la leyenda, por aquel entonces entrenador de poteros del Santos, sería procesado por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

A pesar de que en un principio Edinho estuvo en libertad condicional, en el 2017 se entregó a las autoridades y luego de una serie de audiencias le redujeron la pena a 12 años y 10 meses. En reiteradas ocasiones, Pelé declaró que confiaba en la justicia, ya que no hay suficientes pruebas que indiquen que su hijo es culpable.