¿Mundial Qatar 2022 está en riesgo por conflicto entre Rusia y Ucrania? Especialista lo aclara todo

La Copa del Mundo de Qatar 2022 no está en riesgo, ni lo estaría en caso de que los países miembros de la OTAN decidan intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania, explicó el internacionalista de la UNAM Alejandro Martínez, en charla con ESTO.

“En el caso de Rusia-Ucrania estimo que no está en riesgo el Mundial, dado que Ucrania no forma parte de la OTAN, que es una alianza militar que se basa en la seguridad colectiva, una agresión a uno de sus integrantes representa una agresión a todos y dado que la Copa del Mundo no es en territorio ruso no veo ningún tema como boicot o suspensión del mundial, quizás si esto hubiera pasado en el mundial de 2018 en Rusia, si hubiera sido posible algo así como una suspensión”, explicó el especialista para el Diario de los Deportistas.

En donde sí podría haber consecuencias es directamente por parte de la UEFA y la FIFA ante los equipos y la selección de Rusia, en caso de que ambos organismos decidan unirse a las sanciones internacionales.

“El actual conflicto Ucrania-Rusia-Estados Unidos-Unión europea, si lo llevamos al terreno futbolístico, nos va a representar que posiblemente ese tipo de sanciones también se apliquen en el mundo del futbol. Habría que mencionar que el conflicto es político, geopolítico, incluso una perspectiva de temas económicos, porque Rusia vende su gas natural a la Unión Europea, la posibilidad de que no se dé esa compra estaría afectando a las economías europeas”, explicó el especialista en charla con ESTO.

“En el mundo del futbol, la FIFA es una organización no gubernamental internacional, son naciones a través de las cuales sus practicantes de futbol se afilian a la FIFA, por ejemplo, la FMF no representa al gobierno mexicano, representa a los clubes, jugadores e intereses de quienes participan en el negocio del futbol”, agregó.

Es así que en caso de considerarlo pertinente, la UEFA podría dejar eliminados de todas sus competencias a los clubes que estén activos, de la misma forma que FIFA podría dictaminar que Rusia no participe más en el repechaje hacia Qatar 2022.

“La UEFA podría participar en este tema de sanciones, por ejemplo, en la final de San Petersburgo y yo agregaría la participación de clubes ucranianos y rusos en las competencias europeas y también el repechaje rumbo al Mundial de Qatar, tanto Rusia como Ucrania están involucrados en el repechaje. Voy a aventurarme a hacer una predicción. Si la FIFA y la UEFA quisieran sancionar a Rusia tendrían elementos para eliminarlos de la competencia rumbo al Mundial, quitándole su posibilidad de continuar en el repechaje, en un momento dado podrían eliminar a equipos rusos de las competencias europeas de todas las categorías, eso incluye las juveniles y la femenil”, comentó Martínez.

Cuestionado acerca del tema del empresario Roman Abramovic, propietario del Chelsea, y la negación de Gran Bretaña para dejarlo entrar a su territorio, Martínez consideró que no necesariamente el ruso tiene que ser un amigo de Vladimir Putin, sino que las sanciones se aplican a los empresarios para que ellos metan presión a su propio gobierno.

“El tema de los empresarios o inversionistas rusos en equipos de futbol europeos se incluiría en el tema de las sanciones, las sanciones de estados Unidos y la Unión Europea no solo es al gobierno, las sanciones son también para empresarios que se les prohíbe entrar a los países que están aplicando las sanciones y también que continúen con sus inversiones. La idea es, desde el punto de visto económico, que desincentiven al país agresor a continuar con su cooperación como en este caso, retirar sus tropas de territorio ucraniano.

Obviamente que aquí los intereses económicos afectan a terceros por la decisión de un gobierno, los empresarios no participaron directamente en la decisión, pero sufren las consecuencias, esto los obligaría a presionar a su propio gobierno”, explicó.

Alejandro Martínez recordó que durante la Euro 2020, Ucrania presentó una playera que tenía en relieve su territorio incluyendo la península de Crimea, algo que en su momento pudo ser considerado como una afrenta, explicó el motivo.

“Es interesante el tema de Crimea, sobre todo porque, como comentaba hace rato tienen un origen común. Crimea es una península en el mar negro y esta península, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante la defensa de su puerto cuando Alemania invadió la URSS. Históricamente la península había sido controlada por las fuerzas navales desde la época zarista, sin embargo, un líder ruso les regala esa península a Ucrania. Desde el punto de vista turístico, esa península de Crimea tiene un importante centro vacacional, se lo regalan al pueblo ucraniano y cuando se da el conflicto, el pueblo ucraniano tiene la ventaja de que controla esta parte del Mar Negro, sin embargo, en Ucrania hay poblaciones de origen ruso y ellos reclaman su incorporación a Rusia. Devolver ese regalo de los años 50, esto beneficia a Rusia por la posibilidad de tener una flota naval en el mar negro. Es una afrenta porque para los ucranianos esa separación de Crimea no está reconocida y para los rusos es parte de su territorio”, sentenció.

