Beckham lo logró: Lio Messi hace oficial su llegada al Inter Miami, de la MLS

Ya es oficial. Lionel Messi confirmó que no regresa al equipo de sus amores, Barcelona, y en cambio jugará para Inter Miami, equipo de la MLS, del cual es dueño el exfutbolista británico David Beckham.

El equipo de la MLS publicó un video en redes sociales sobre todo el revuelo en las últimas horas que ha provocado la noticia de que Messi va a la liga estadounidense.

Casi al mismo tiempo, el propio Messi lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su casa de París, con los periódicos catalanes Mundo Deportivo y Sport.

Voy a unirme al Inter Miami. La decisión está 100% confirmada.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", expresó.

💣 MESSI VA AL INTER DE

MIAMI PARA BORRAR DE SU MENTE A PSG Y LOS FRANCESES❗️



🔥 Confirmó 🗣️ “Vamos a MIAMI” ✈️🇺🇸



🎙️ “Sacando el mes espectacular del mundial, tuve 2 años muy difíciles en donde no disfruté nada”



🎙️ “En Francia la pasé mal”🤮🇫🇷 pic.twitter.com/lYtYjT2Nsw — Futbol Argentino Noticias (@FanPrensa) June 7, 2023

El astro argentino admitió que tenía "muchas ganas, mucha ilusión" de volver al Barcelona, pero lo descartó después de "haber vivido lo que viví y la salida que tuve (del Barcelona), no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro".

También admitió los problemas que tuvo en el PSG en sus dos últimos años. "No era feliz", aseguró en la entrevista.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", explicó.

🗞️ #EntrevistaMD



💔 Leo Messi y la razón de no regresar al Barça: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión"



📲 https://t.co/GhXotuwzAC pic.twitter.com/6h3XdR6KbJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2023

¿Por qué Messi eligió a Inter Miami?

Sobre la dedición de irse al equipo de la MLS, Lio aseguró que no es por dinero, ya que se hubiera ido a Arabia Saudita.

Si hubiera sido una cuestión de dinero, me hubiera ido a Arabia o a otro lado

Detalló que, a pesar de haber tenido ofertas en Europa, él únicamente se planteaba volver al Barcelona, por lo que al no concretarse, decidió probar suerte fuera de Europa, donde hay menos presión.

🗞️ #EntrevistaMD



🥹 Messi y los aplausos del Camp Nou: "Sé que el cariño está siempre y es mutuo"



💔 "Para mi era hermoso" pic.twitter.com/vMeLl96c2x — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2023

“Irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del futbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, se sinceró.

Lionel Messi confirmó que deja la “alta competencia” de Europa y ahora buscará seguir ganando, pero con más tranquilidad.

Nota publicada en ESTO