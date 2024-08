Flag football será olímpico en Los Ángeles 2028, así lo anunció la NFL

A los Juegos Olímpicos de París 2024 todavía le resta una semana antes de la ceremonia de clausura y comenzar el ciclo de cara a Los Ángeles 2028, el cual la NFL ya lo anunció.

El comité organizador aprovechó la efervescencia que existe actualmente con los Juegos y le mandó un mensaje al mundo al poner el futbol americano como el banderín de lo que será la próxima justa veraniega.

La NFL difundió un video promocional al flag football, disciplina que estará en el programa olímpico de Los Ángeles.

En el video de 30 segundos se observa al estelar quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, llegando al Memorial Coliseum, la casa de los Juegos en 1984. Con el balón en las manos y el fuego olímpico, lo lanza en dirección al pebetero, el cual prende de forma inmediata. Tras conseguir su objetivo, el jugador voltea y dice: “Es nuestro turno”.

Posteriormente viene acompañado de un mensaje donde se reitera la participación de hombres y mujeres, en la disciplina del flag football, en el próximo programa olímpico.

Es justamente la NFL quien comandó la campaña a lo largo de los últimos años. Misma que obtuvo sus dividendos el año pasado al confirmarse por medio del Comité Olímpico Internacional (COI) que formará parte de Los Ángeles 2028. Para ello, realizaron una campaña dándole valor al impacto de la mujer en el mismo juego, donde la quarterback mexicana Diana Flores fue la imagen.

De esta forma las súper estrellas de la NFL tendrán la oportunidad de formar parte de unos Juegos Olímpicos. Sería un grupo de súper figuras similar a lo que ocurrió con el primer Dream Team en el baloncesto olímpico en Barcelona 1992.

Jalen Hurts podría ser una de las súper figuras de la liga estadounidense de futbol americano que, al menos por esas semanas. Deleitarán al mundo en el flag football.

It’s our turn to light up the LA28 Olympic Games. #NextUpLA28 pic.twitter.com/PEgQOqpmUx — NFL (@NFL) August 5, 2024

