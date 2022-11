Ferran Torres espera que España tenga un buen mundial; quieren repetir lo hecho Sudáfrica

Doha. La época dorada de la Furia Roja se desvaneció, Sergio Busquets es el único que recuerda a ese equipo que dominó al mundo diez años atrás. España no es la favorita en Qatar 2022 para ser campeón, sin embargo, Ferran Torres advirtió que son capaces de darle un susto a cualquiera: “Para empezar en un Mundial hay muchas favoritas, siempre se hablan de grandes selecciones, es verdad que en un Mundial depende muchos factores, estamos en un clima diferente, nos estamos adaptando, pero estamos trabajando bien, somos un equipo con proyección, no estamos en las favoritas, pero vamos a dar guerra”, advirtió el delantero del Barcelona.

Te recomendamos: Qatarís abandonan a su equipo durante debut en el Mundial

Los aficionados ibéricos esperan goles de Ferran, pero esa no es su función principal: “Es cierto que cuando empecé en la selección española metí muchos goles, pero yo soy extremo, yo no tengo que meter goles, es verdad que es una función mía, asistencias, pero también ayudar en la parte defensiva, el míster nos exige mucho eso”, dijo.

Torres es uno de los jugadores predilectos para Luis Enrique, pero no se siente con un lugar seguro en el esquema inicial: “Indiscutible con este míster no hay nadie, todos podemos jugar en cualquier momento, esa es una de nuestras fortalezas que tenemos como equipo, todos estamos activos”, mencionó.

Ferran no llega en su mejor momento, sin embargo, espera que Qatar 2022 lo catapulte: “Es verdad que en el Barcelona he jugado menos, también empecé más tarde por una lesión en el pie, el Mundial me puede marcar, todo el mundo está al pendiente, me puede marcar a mí y a muchos futbolistas también”, expresó.

España está repleta de novatos, pero con mucho talento: “Creo que hemos estado juntos mucho tiempo, somos un equipo que tiene mucha proyección, joven, los jóvenes tenemos muchas ganas de mostrarnos, de jugar nuestro futbol”, dijo.

Costa Rica es el primer rival de la Furia Roja, vencerlos no es fácil: “Jugar contra un equipo que está encerrado siempre es más difícil, hay menos espacios, nosotros intentamos jugar nuestro partido, llevarlos a donde nosotros queremos y a partir de ahí creando ocasiones para llevarnos los tres puntos”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

España se va a encontrar con Alemania en su segundo juego, ese juego acapara los reflectores, pero Torres no se adelante: “Contra Alemania tenemos un recuerdo bonito, les ganamos 6-0, nos clasificamos a la Final Fou con un hat-trick mío, fue un paso adelante que dimos en ese momento, pero ahorita estamos enfocados en el Mundial, Costa Rica es primero”, cerró Ferrán.

Nota publicada en ESTO