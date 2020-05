En medio de polémica, el defensa Ezequiel Garay se despide del Valencia

Ezequiel Garay, defensa argentino del Valencia español, se despidió de la afición de su club, con el que acaba contrato este año y por el que no renovará, y negó haber rechazado una oferta de 2.7 millones de euros y no querer continuar en la entidad, tal y como se ha dicho en una campaña que consideró de "desprestigio" hacia su persona.

Así lo indicó en un comunicado leído que difundió a través de su cuenta de Instagram y en el que ha decidido aparecer personalmente porque considera que ante este tipo de situaciones "hay que ir de frente".

"No me refiero a los medios de comunicación, que hacen su trabajo. La campaña es de gente de mi club que quiere desacreditarme como profesional y persona. Por eso quiero aclarar las mentiras filtradas sobre mí y comunicar mi decisión como trabajador", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ezequiel Garay (@ezequielgaray24) el 31 de May de 2020 a las 1:30 PDT

"Todo sale cuando se filtra que he rechazado una oferta de renovación de 2.7 millones netos de euros y dan a entender que no quiero quedarme. Ambas cosas son falsas", añadió Garay, de 34 años y que encuentra lesionado de gravedad desde el 1 de febrero de este año.

Garay, que cumple su cuarta temporada en el club, explicó que tuvo el año pasado una oferta inferior que se negoció en verano y que en agosto, tras el momento de inestabilidad que se vivió en el Valencia con la destitución del entrenador Marcelino García Toral, le dijeron a su representante que le veían "muy desanimado".

"El 13 de noviembre el club me preguntó a través de Jorge López si quiero renovar. Les digo que sí con una oferta verbal inferior a la publicada y a la espera del contrato. El 7 de enero, en Arabia, el presidente -Anil Murthy- me llama a su habitación y en esa conversación se cambian las condiciones para llegar a un nuevo acuerdo", explicó.

Tengo que reconocer que la nostalgia me invade en este momento... por lo que hay y por lo que probablemente vendrá. He tenido la gran suerte de poder disfrutar durante toda mi carrera de grandes triunfos. El trabajo en equipo y apoyo incansable por parte de los aficionados es imprescindible para alcanzarlos. Esto hizo que justo hace un año pudiera vivir algo tremendamente maravilloso y gratificante. Simplemente tuvimos la recompensa de un trabajo intenso. Nunca olvidaré ese día, cómo los valencianistas y el equipo lloraban de emoción. INOLVIDABLE. Solo sé, que pase lo que pase SIEMPRE recordaré no solo este día con orgullo, sino todos los vividos. Porque si algo quiero mantener en mi recuerdo, es la felicidad que me ha producido el universo de este club, mis compañeros, personas del equipo técnico y por supuesto su gran afición. SIEMPRE AMUNT VALENCIA. #G24

Garay explicó que aparece un nuevo interlocutor, César Sánchez, con quien queda todo paralizado a pesar de que tras la lesión, tanto el entrenador, Albert Celades, como Sánchez, le dicen que tienen intención de que continúe.

"El 1 de febrero me lesiono y me operan. Se me solicita que se me pueda dar la baja federativa para firmar a otro jugador y accedo. Pregunto sobre mi renovación, pero hasta hoy no hay nada. Esto es lo que ha sucedido. Como trabajador voy a defender mis derechos, que se han visto alterados por parte del club".



⚽️200 PARTIDOS⚽️ Cumplir doscientos partidos en una de las ligas más importantes del mundo @laliga es gratificante. Y más cuando el mismo día, juegas y te llevas la victoria. #G24 #200partidos #laliga

Afirmó que le da pena haber llegado a este punto y admitió que no querer renovarle es lícito, pero que eso puede ir acompañado del buen entendimiento.

"Siempre he querido quedarme en este club. El Valencia me ha hecho feliz, pero continuar no depende de mí", manifestó el futbolista, quien se consideró "una buena persona y un hombre con corazón que quiere que se sepa la verdad", concluyendo que lo que ha ocurrido también le hace daño a su familia.