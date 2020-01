Francisco Jair Hurtado Uscanga marcó su primer gol con la playera de los Arroceros del Cuautla

Francisco Jair Hurtado Uscanga marcó el domingo su primer gol con la playera de los Arroceros del Cuautla… ¡y qué gol!

El volante arrocero al minuto 32 del encuentro ante Calor de Monclova, de bote pronto sacó un disparo desde fuera del área, con tal colocación, que el arquero visitante Miguel Herrera no pudo hacer nada para evitar la violación de su marco.

En ese momento era el 2 por 0 en un partido que el Cuautla ganó por goleada de 4 a 0 en su estadio Isidro Gil Tapia, en una de las mejores tardes del equipo en muchos torneos de la serie B de la Liga Premier.

La manufactura del gol fue de crack, y las palmas en la tribuna no se hicieron esperar tras el pedazo de gol que consiguió el nativo de Cuautla.

“Qué bárbaro, qué golazo, es de lo mejor que he visto en vivo y en directo”, narró el aficionado Julio Franco, asiduo seguidor del equipo los domingos de cada 15 días.

Hurtado Uscanga confesaría al final del partido que se trató de su primer gol desde que juega en el equipo.

Jair, con 19 años de edad, una estatura de 1.72 metros y 63 kilogramos de peso, debutó en 2017 con el Atlético Cuernavaca en tercera división.

Después de jugar 16 partidos con esa escuadra, al siguiente torneo recibió la oportunidad de ser fichado en el equipo de su ciudad, los Arroceros del Cuautla de la categoría inmediata, donde ya acumula cuatro torneos, los dos primeros cortos: Apertura 2017 y el Clausura 2018.

En esos dos primeros tuvo su proceso de adaptación jugando tres y un partido respectivamente, hasta que en la primera temporada larga de la categoría, en la 2018-2019, empezó a consolidarse jugando 22 encuentros de los 30 disputados.

Actualmente ha jugado los 16 partidos que se llevan celebrados en la 2019-2020, consolidado como titular.

En ese andar, Hurtado con funciones más de medio campo, no había tenido la oportunidad de marcar en las metas contraías, hasta que este domingo se estrenó marcando el gol de su vida.

“Estoy muy agradecido con Dios, me cayó ese balón y no desaproveché para prenderla de primera intención, y afortunadamente cayó el gol".

Para Jair fue una anotación muy especial pues además de ser un gol que firmaría cualquier crack, “es el primero en mi carrera profesional, y gracias a Dios me salió un golazo”.

Tras el silbatazo final, Jair se acercó a saludar a la porra oficial donde pasó varios minutos recibiendo las felicitaciones; “la porra siempre me ha mostrado todo su apoyo, no sólo a mí, a todo el equipo, y ese es un plus que nos da este tipo de actuaciones, tenerlos a todos ellos de nuestro lado”.

Por último el mediocampista aseguró que seguirá trabajando fuerte para seguir en la mirada de la Liga, luego de ser convocado meses atrás cuando fue concentrado con la preselección al lado de jugadores de la Premier “A” debido a sus grandes actuaciones en la primera vuelta del actual torneo.

“Es esa convocatoria la mayoría eran de la serie “A”, sólo yo y uno de Zacatecas éramos de la B, fue una gran experiencia, otro nivel donde todos en realidad juegan muy bien y ahí estamos buscando trascender para seguir creciendo”.

16 partidos ha disputado con el conjunto arrocero Jair Hurtado volante de Arroceros

