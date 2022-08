Fracasa participación en el Nacional Infantil de Tetratlón y Festival de Playa

El Campeonato Nacional de Tetratlón y Festival de Mar y Playa que convocó la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno en Oaxtepec este fin de semana pasado, no tuvo la respuesta esperada de atletas, por lo que no se cumplió con las expectativas económicas que se tenían para sacar el evento.

Juan Manzo Orañegui, dirigente de la Federación, informó que desafortunadamente fue muy poca la participación que se reunió en el evento y que tuvo como sede las instalaciones del Club Dorados Oaxtepec, mencionando que solo Jalisco presentó la mayor cantidad de participantes, además de contar también con gente de Guerrero y Estado de México.

“Nos vimos un poquito decepcionados porque esperábamos mucha gente que había confirmado su participación en los dos eventos que se programaron en Oaxtepec, compromiso que se había hecho con las asociaciones de los estados, pero no hubo respuesta”, comentó Manzo Orañegui.

El federativo señaló que cada evento de la Federación se programa desde un año antes; “se hacen los compromisos en el Congreso, no soy yo, se pone en la mesa donde se encuentran todos los presidentes de asociación, los directores técnicos, entrenadores y se analiza parte por parte todo el calendario en el que se incluye el Campeonato de Primera Fuerza, el Juvenil Junior, el Infantil, el calendario de cursos, el congreso y la asamblea; todo se ve en ese congreso nacional técnico y son las asociaciones las que proponen sedes, las que las aprueban y se comprometen a ir en las fechas, y por lo tanto se comprometen a estar presentes en todas y cada una de estas competencias”, expuso.

Pese a esa aprobación, recalcó, “desafortunadamente no todos pueden cumplir, estar presentes y hacer el esfuerzo. Pero con y sin, tuvimos un buen evento, me gustó mucho primero con un dual meet entre Estado de México y Jalisco y después otro dual meet entre Estado de México y Guerrero; la verdad fueron dos competencias muy interesantes, la mayoría de los padres de familia se fueron muy contentos, aunque algunos entrenadores de Jalisco no estuvieron muy de acuerdo con todo esto, pero no se puede torcer la mano a todos los presidentes de asociación para que participen”.

El presidente de la Federación indicó que estos inconvenientes cuestan recursos que la propia federación debe cubrir “tuvimos que ponerle, no salieron las cuentas, con poquita gente nosotros hacemos la competencia, somos la federación y debemos de cumplirla, pero cuando nos prometen que va a ir mucha gente y nos preparamos para irnos en grande, los costos ya no salen, es difícil porque hay que rentar instalaciones y hacer pagos de un montón de cosas”.

Ante esta situación, Manzo Orañegui comentó que en la siguiente fecha del Nacional infantil que ahora será de Pentatlón Moderno al incluirse a diferencia de Morelos el deporte ecuestre, y que se organizará en el Estado de México del 23 al 25 de septiembre próximo, “se abrirá un registro previo desde unas semanas antes para garantizar el número de participantes; en dos semanas se cerrarán las inscripciones para tener la certeza de cuántos participantes se van a tener”, puntualizó.