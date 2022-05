Football Cuernavaca Team pierde en casa ante los Lobos Toluca

Los morelenses del Football Cuernavaca Team, bajo el mando de su entrenador en jefe Alex García, no supieron aprovechar la condición de local ante la visita en el emparrillado en la Unidad Deportiva Bicentenario de Acapantzingo al representativo de los Lobos Toluca, quienes al final de las hostilidades se llevan el triunfo con final de 2-0.

Un duelo sumamente cerrado de inicio a fin donde las ofensivas de los dos equipos se estamparon con las defensivas en la trinchera de golpeo, poco a poco fueron nulificados los ataques por tierra, y en el aire los intentos se quedaron cortos de aspirar a sumar puntos importantes para aspirar a la victoria, fue una guerra muy apretada en la que las estrategias esta vez no funcionaron para abrir el ostión.

Los morelenses se quedan en la tercera posición de la tabla, abajo Lobos Toluca, una lucha que seguramente e definirá en el cierre de la temporada regular en la que estos equipos son serios aspirantes a estar en la postemporada por alcanzar el objetivo de llevarse a sus vitrinas el titulo en juego.

Pumitas es el único equipo en liderato del grupo azul de la temporada de Primavera 2022 del futbol americano de la categoría Intermedia de la OFAMO que suma 8 puntos al cierre de la jornada cinco de las hostilidades de la fase regular, mientras que Lobos Toluca, Football Cuernavaca Team, Linces UVM Toluca, y Aguiluchos del Heroico Colegio Militar –HCM- comparten con seis puntos el subliderato de esta división.

En otros resultados de la jornada, los Aguiluchos del Heroico Colegio Militar –HCM- (28) vs (14) Steelers Querétaro; Lagartos ITTLA (40) vs (00) Huracanes Aragón; Rayos SME (03) vs (00) Corsarios A.C.; Raiders Veracruz (00) vs (41) Pumitas; Linces UVM Toluca (15) vs (14) Mexicah.

Los morelenses la próxima semana estarán recibiendo la visita de los Raiders de Veracruz en la que los del Football Cuernavaca Team habrán ajustado sus líneas y aspirar a regresar a la senda de la victoria en la que se quedaron con marca de tres victorias, y una derrota.

Mientras que, en la categoría juvenil del grupo azul, en el clásico morelense el representativo de Panthers Morelos superaron en la cancha de la Unidad Deportiva Niños Héroes de Jojutla al conjunto de los Mandriles del Colegio Strafford con final en los cartones 22-08; y Football Cuernavaca Team imponen condiciones ante Lobos Toluca en la Unidad Deportiva Bicentenario de Acapantzingo con final en la pizarra 26-21.

Las posiciones en el Grupo Azul va de la siguiente manera: Linces UVM Toluca 8 puntos; Guerreros Aztecas 8 unidades; Football Cuernavaca Team 8 dígitos; Panthers Morelos y Búfalos Toluca con 6 guarismos.







