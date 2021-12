Football Cuernavaca Team deja ir el campeonato

El equipo morelense Football Cuernavaca Team, se quedaron cerca, en la orilla de lograr su primer título en su debutante campaña en los emparrillados, esto al término de la temporada 2021 del futbol americano juvenil de la OFAMO en su grupo azul.

Alex César García con la batuta en el juego final de la campaña hicieron todo lo posible para tratar de hacer anotaciones a su rival, pero sucumbieron ante el representativo de los Lobos de Toluca que echaron toda la carne al asador y con carro lleno vinieron de atrás para remontar la pizarra en contra y llevarse la victoria al final de las hostilidades con final en los cartones de 20-14, por más que hicieron los morelenses no pudieron superar este marcador, ya que su rival le echó todo lo que tenía, lo que obligó a los morelenses a realizar uno de sus mejores encuentros y nunca bajaron la guardia sino que lucharon de principio a fin haciendo extraordinarias jugadas que ponían la emoción en sus seguidores y en los padres de familia que les acompañan siempre en sus juegos, por lo que llegó el final del encuentro donde los tlahuicas no pudieron hacer más y se quedaron rezagados, que aunque les dolió la derrota si les dejó mucho aprendizaje, experiencia que tendrán siempre presente en futuros encuentros de la próxima temporada, ya que esta no fue la de ellos.

Los integrantes del Football Cuernavaca Team a pesar de todo hicieron conciencia de que trataron de hacer lo mejor y que cayeron con la cara al sol, nunca dejaron de luchar sino todo lo contrario, se la hicieron muy difícil a los del Estado de México.





