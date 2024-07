Morelos, en el 'top ten' nacional de fisicoconstructivismo y fitness

La selección estatal de Morelos tuvo una destacada participación dentro del Campeonato Nacional de Físicoconstructivismo y Fitness 2024 que se llevó a cabo este fin de semana en el Club Dorados Oaxtepec, al colocar a 11 de sus 12 atletas en el Top 5 nacional, donde se destaca la conquista de cuatro campeonatos nacionales.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Se trata de una participación histórica para Morelos, el cual no había obtenido una actuación tan redonda en las cuatro ediciones que tiene como anfitrión de este evento organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness.

¿Quiénes consiguieron los campeonatos?

Los campeonatos los consiguieron David Iván Rodríguez García, quien se destacó con la presión de 2 títulos nacionales al ganar las categorías de Games Classic Physique y Games Culturismo Clásico, en hasta 170 cm, lo que le da el derecho de ser seleccionado nacional para próximos eventos internacionales.

De igual forma, en rama femenil se destacaron los campeonatos conseguidos por la atleta de Yautepec, Irene Mote Velázquez, que logró el primer lugar en Wellness novatas hasta 1.58, y el segundo puesto en Master.

Así como Andrea Castro, de Zacatepec, que obtuvo el campeonato en Wellness novatas para mayores de 1.58 metros.

Entrevista con David Iván Rodríguez García

Después de ser coronado con los dos trofeos y medallas de primer lugar, el morelense Iván Rodríguez se dijo contento por haber obtenido el par de campeonatos que lo colocaron como seleccionado nacional para los eventos internacionales que se tendrán en puerta durante el presente año.

“Me he preparado con mucho tiempo, llevo bastantes años trabajando con disciplina y constancia; me preparé para este evento durante un año, no fue nada fácil renunciar a muchas cosas que se viven día con día, salidas con mi esposa, la familia, en fin, este es el resultado”.

El atleta, oriundo de Miacatlán, agregó que estos campeonatos son apenas el inicio de lo más importante que viene ahora y que será representar a su país a nivel internacional.

“Con estos logros soy seleccionado a nivel internacional, la Federación nos va a decir a cuál evento voy a representar a mi país, no solamente a Morelos o a mi pueblo Miacatlán, sino también a México; me da muchísimo gusto y con gran orgullo lo voy a hacer”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Físicoconstructivismo y Fitness del estado de Morelos, Raúl Martínez Castillo, destacó que estos resultados superaron con mucho las expectativas.

“Sin duda se superaron, demostramos que tenemos calidad, había confianza en los chicos pero se dieron resultados inesperados; es la primera competencia en campeonato nacional que obtenemos cuatro primeros lugares y que estamos en el podio con la mayoría, solo una competidora no quedó, pero de ahí en fuera todos los demás estuvieron en el podio. Está muy contenta la asociación y muy contento tu servidor por este logro”.

Más campeones morelenses

Los otros 8 morelenses que lograron estar en las finales de sus respectivas categorías, en un nacional que reunió a cerca de mil competidores de los 32 estados, fueron:

De Jiutepec, Nora Damián Espinoza se ubicó en segundo lugar en la categoría Wellness Máster; otro segundo lugar lo obtuvo el de Cuernavaca, Víctor Manuel Virgen Salgado, en la categoría Mens Physique hasta 168 cm.

Un tercer lugar lo obtuvo Alexis Torres Rodríguez, de la categoría Games Mens Physique. Con el cuarto lugar se quedaron Daniel Valentín, de Jiutepec, en Mens Physique, y Eric Guzmán Franco, en la categoría de Físico hasta 80 kg.

Y en quinto lugar se colocaron Betsy Lizbeth Villasana Maldonado de Temixco, Paola Carvajal Jerezano de Cuernavaca en WellnesMáster, y Roberto Carlos Olivares Argueta en la categoría Físico de Juvenil 23 años.