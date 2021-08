Fin de semana de aniversario en el Agustín “Coruco” Díaz

El equipo de Puebla llegó con toda la tropa al estadio Agustín “Coruco” Díaz y le acondicionó un 4-0 en su propio terreno a los Cañeros del Zacatepec, encuentro dentro del 73 aniversario de la fundación del equipo cañero.

El “Coruco” lució como en sus mejores tiempos que es lo que los jugadores querían, estar cerca de los aficionados, platicar, convivir con ellos y hasta tomarse la foto para el recuerdo, pues llegó un joven desde Chilapa, Guerrero, Enrique Álvarez Ballesteros, quien dijo:

“Vengo a ver a Alfredo “Harapos” Morales a quien desde niño lo venía a ver en los partidos en el viejo “Coruco” y sólo quería tomarme la foto con él, me dio mucho gusto porque estuve platicando con él, muy amable a quien yo siempre seguí pues era mi ídolo, siempre me gustó cómo jugaba y veo que lo que se aprende no se olvida, siempre tiene ese toque mágico”.





Roger Mixcoac | El Sol de Cuernavaca





El equipo Cañero fue capitaneado por el exmundialista Nacho Rodríguez, quien antes de armar el cuadro en el terreno de juego dio oportunidad para que se hiciera la entrega de reconocimientos a distinguidos jugadores por parte de Gustavo García Aragón.

David Coss Maldonado recibió dos veces, además con Carlos Fitz, los otros jugadores fueron Alfredo “Harapos” Morales, Nacho Rodríguez, Javier Cisneros Salas.





El árbitro Gabriel Gómez Romero dirigió el encuentro entre cañeros y poblanos, quien anotó en su libreta el 0-1 de Rafa Cruz a los escasos cinco minutos de acciones. A los 40 minutos y antes de irse a los vestidores puso el 0-2- con la firma de Chávez Carretero.

Para el segundo tiempo siguió el movimiento del fútbol con los mejores toques y orquestando las jugadas de lujo, donde los Cañeros lucieron con toques de buenos kilates pero que no fructificaron en la portería contraria.

Los poblanos agarraron más fuerza y a los 55 minutos colocaron la de gajos en la portería de Nacho Rodríguez para el 0-3 con que aseguraban el triunfo, ya con este marcador se desplegaron por todos los sectores de la cancha y a los 70 minutos llegó el 0-4 definitivo con que se alzaron con la victoria el equipo de Puebla. Al final se juntaron para celebrar y compartir el pan y la sal.









Miguel Ramírez rememora gratos momentos en el “Coruro” Díaz

¿Quién no recuerda al jugador Miguel Ramírez, ese que se posesionaba de la media cancha y que corría durante los 90 minutos ante el América, Chivas, Cruz Azul, Atlante? En todos los equipos de Primera División que llegaban al “Coruco”-

Este fin de semana, Miguel Ramírez quedó muy satisfecho luego del juego contra Puebla, aunque se perdió.

“Esto es lo de menos, pues lo que buscamos es recordar y encontrarnos con amigos de aquellos viejos tiempos”.

“Gracias a Dios que mientras estamos vivos tenemos que seguir haciendo estos aniversarios, si hay homenajes que sean en vivo, así se disfruta mucho, creo que este es el equipo Zacatepec, el mejor de todos los tiempos, en aquellos años se tenían jugadores buenos que destacaban mucho y se vendían, por eso siempre estábamos en problemas, se descomponía el equipo, teníamos jugadores de Selección Nacional; fue el mejor equipo de todos los tiempos, ya después cuántos no han llegado, por eso nos sentimos bien jugar estos partidos y los van a seguir haciendo porque es un gusto”.

“¡Qué bueno los reconocimientos que entregaron a varios jugadores, esto creo lo van a seguir haciendo y en vida así es como vale, me preguntas si juego, por el momento sigo jugando, pero cascaritas, ya no hago partidos porque creo que es el momento de parar, con lo que hice es suficiente, y si Dios quiere nos volveremos a ver en el próximo aniversario”, concluyó.





