Fernando Gutiérrez, el Rey Midas de la natación mexicana

Con las cuatro medallas conseguidas en Tokio por su grupo de atletas, Fernando Gutiérrez Vélez se confirmó como el entrenador con más preseas cosechadas para México dentro de la natación de los Juegos Paralímpicos. Sumó ya 44 metales en siete justas consecutivas, al iniciar su andar por la máxima justa veraniega desde los Juegos de Atlanta 1996.

A su regreso al país este lunes por la noche en vuelo directo desde la capital nipona, viviendo un nuevo amanecer en su país ya instalado en Morelos donde radica desde hace años y tiene su alberca de entrenamiento en Jiutepec, Gutiérrez Vélez se dijo orgulloso de la actuación de sus pupilos, aunque por la situación de la pandemia de unos juegos sui generis, sólo se logró la mitad de las medallas que había vaticinado.

“Íbamos por ocho o nueve medallas, se lograron cuatro, pero en eso mucho tuvo que ver la pandemia, lo que ocasionó que se dejara de entrenar por varios meses”.

La cosecha en Tokio la encabezó Diego López con tres medallas de todos colores: oro, plata y bronce; por esos méritos, aseguró que el atleta veracruzano es claro candidato a volver a ganar este año el Premio Nacional del Deporte en el rubro del deporte adaptado, “además se consiguió un bronce por Ángel de Jesús Camacho, el más joven de la delegación con 16 años”.

“La idea era conseguir ocho o nueve medallas, pero al inicio todo nos salió en contra y al final Dios nos ayudó; pudimos obtener cuatro medallas, pese a que estuvimos detenidos en Tokio cinco días sin entrenar por la información a nuestra llegada que habíamos estado en contacto con un caso sospechoso de Covid; desde la salida de México se tenía esa información y llegando allá, se nos detuvo antes de viajar a Hiroshima al campamento que teníamos planeado”.

El entrenador narra que esa circunstancia era apenas el inicio de una amarga experiencia que se combinó con las cuestiones naturales causadas por un huracán que tampoco los dejó trabajar a escasos días de iniciar la competencia.

“Al quinto día justo antes de viajar a Japón, se nos informa que un pasajero salió positivo en el avión desde México, y tres de mis atletas que estaban alrededor de él, fueron aislados otros días más; en mi caso solo viajamos con dos atletas a Hiroshima y allá no pudimos entrenar tres días por un huracán. Cinco días después se incorporaron los tres que se habían quedado en Tokio, total que el primer grupo estuvo 9 días sin entrenar y el otro grupo 12, lo que acabó con la condición, la base aeróbica, todo se cayó completamente con esos casi 15 días sin trabajar”.

A eso, dijo, habría que agregarle que el máximo ganador de medallas en Tokio de la delegación mexicana de para natación, Diego López, antes de salir a los Juegos fue positivo de Covid-19 y tampoco pudo trabajar adecuadamente por permanecer aislado más de 28 días.

“Él viajó hasta el 22 de agosto después de estar 32 días sin entrenar aquí en México, sin estar adaptado al cambio de horario en Japón; él iba por cuatro medallas de oro, finalmente Dios nos ayuda y gana una de oro, plata y bronce, para convertirse pese a todas las adversidades, en el nadador más destacado de toda la delegación”.

Por todas estas situaciones que se vivieron previo a los Paralímpicos, el entrenador aquilata lo hecho por sus atletas y asegura que “de no haber pasado tantas situaciones adversas, se hubiera logrado la meta, al menos el doble de medallas, incluida una de Paty Valle que se nos escapó pese a mejorar en dos segundos su mejor marca y fue quinto lugar, otra de Cristopher Tronco que fue cuarto y pudo ser plata, en fin, rescatamos lo que pudimos gracias a Dios”.

Con las cuatro preseas, Fernando Gutiérrez Vélez, como auténtico Rey Midas, se consolida como el entrenador con más medallas del país en Juegos Paralímpicos con 44.

“Afortunadamente nos ha ido bien, tenemos ese honor gracias al trabajo, agradezco a Paty su comentario que publicó en su muro de Facebook donde dice que soy su villano favorito, y es que así tiene que ser, los entrenadores somos ogros porque exigimos el máximo de los atletas para obtener estos resultados y desafortunadamente a veces no se nos reconoce tanto, casi todos se van con el atleta, pero la satisfacción personal ahí queda, con la fortuna de tener en mis manos a todos los medallistas de natación del país, campeones olímpicos y campeones mundiales, algunos que cambiaron de entrenadores y otros que ya no nadan como Doramitzi González y la propia Paty Valle que han sido de las más ganadora. Con todo y eso tenemos ya 44 medallas en siete paralimpiadas de las 300 que ha ganado México en la historia de los juegos, con 185 records mundiales; cinco atetas han ganado el Premio Nacional del Deporte y tu servidor que he ganado una vez el premio de cuatro candidaturas”, puntualizó en la entrevista.