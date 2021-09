Fernanda Barrera, asistirá a nacional de ajedrez en Cuautla

Después de ganar el Nacional de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC) celebrado el pasado mes de agosto en Tabasco, la ajedrecista infantil Fernanda Barrera García asistirá a Cuautla para tomar parte del Tercera Festival Nacional de Ajedrez Jaque Mate al Covid-19 a celebrarse el próximo 30 de octubre.

El entrenador y padre de la atleta Fernando Barrera Herrera, confirmó la participación de la infante de 10 años.

Señaló que el torneo será tomado como parte de su preparación para asistir al Campeonato Panamericano de la especialidad al que ya tiene lugar asegurado como parte de la selección nacional.

Esto ocurre después de que la niña se perdió su asistencia tanto a un torneo internacional en Chicago, Estados Unidos, como a un mundial en línea.

“Lamentablemente no se pudo participar en ninguno de los dos eventos, en Chicago porque no salió a tiempo la visa para viajar y tampoco pudo estar en el mundial en línea porque era en las mismas fechas; prácticamente por atender el evento internacional que era de manera presencial en Chicago, ya no pudimos ingresar al Mundial online”, señaló el padre de Fernanda.





El no asistir a ninguno de los dos eventos, significó un duro golpe anímico para ambos.

“En los dos torneos internacionales ella se había ganado su lugar; para el mundial durante un torneo en línea realizado por la Federación en junio, y a Chicago después de ganar su categoría en el Nacional de Tabaco días antes. No su pudo asistir a ninguno de los dos, y eso le generó una gran desilusión pero ya estamos trabajando fuerte y pensando en lo que viene que es el Panamericano”.

La ajedrecista participó en dos días de concentración que tuvo el representativo nacional previo a la salida a Chicago, “entrenó dos días con el resto de la selección, pero no pudimos abordar el avión por la falta de documentos; en diciembre volverá a tener otra concentración con miras al Panamericano del cual no tenemos fecha, pero nos estamos enfocando por ahora en ese evento”, agregó Barrera Herrera, entrenador a cargo del taller de ajedrez del municipio de Jantetelco.

Como parte de esa preparación, informó que Fernanda asistirá al Tercer Festival Nacional de Ajedrez 2021 que se programó en Cuautla el próximo 30 de octubre de forma presencial; “donde participará no en su categoría de 10 años, porque pensamos que la ganaría sin problemas, sino en la de mayores de 20 años con la idea de que tenga una mayor oposición de sus rivales y le sirva como entrenamiento rumbo al Panamericano”, puntualizó.

Por lo pronto la niña entrena en Jantetelco, lugar donde se puso a andar durante la actual administración municipal el taller de ajedrez del que surgió y donde Fernando Barrera Herrera y Julio César Gutiérrez Vara, imparten las clases a la población de todas las edades en diferentes horarios: los jueves en Chalcatzingo de 16 a 18:30 horas; el viernes en Tenango de 16 a 18 horas, y los sábados en Amayuca y Jantetelco de 10 a 12 horas.