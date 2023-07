Federación tomará cartas en el caso de una pentatleta en contra de su ex entrenador

El caso de una pentatleta perteneciente a la seleccionada nacional que denunció ante la Fiscalía General de la República a su entrenador por presunta trata de personas, ha generado ya una reacción de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno que se había mantenido al margen del caso.

El problema legal ha crecido a tales dimensiones que el presidente de la La Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM), Juan Manzo Orañegui declaró en sus redes sociales que “a la federación no nos han tomado en cuenta para nada”, sin embargo, indicó que si el entrenador acusado tiene culpa, “que se le castigue con todo el peso de la ley”.

El pentatlón moderno mexicano tuvo una brillante participación dentro de los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 con la conquista de siete medallas, pero ahora en medio de esa alegría, se presenta este caso que ha cimbrado al deporte nacional con una de sus más experimentadas pentatletas, ex olímpica en Río de Janeiro 2016 y quien en el actual ciclo olímpico se encuentra en busca de una nuevo pase a París 2024 luego de no asistir a Tokio 2020.

Pero en ese camino se ha detonado una bomba de la que la federación de su deporte sabía de su existencia años atrás, sin embargo, su titular se dijo impedido a actuar ante la falta de pruebas y de denuncia.

“Desafortunadamente se ha hecho tanto ruido con esta cuestión, que ya algunos están llegando a intentar desacreditar a la federación, así como a la misma Sedena, a la Conade, al Comité Olímpico”, expuso.

El federativo dijo que el caso, que ha generado gran consternación en el deporte nacional, lo obliga a tomar cartas en el asunto por las cuestiones legales que ya ha tomado.

Juan Manzo dio a conocer que no pudieron actuar a tiempo debido a que la propia familia de la atleta pidió que no se hiciera ruido ya que no se tenía pruebas y negaron que fuera real la acusación.

Sin embargo, hoy dicha versión dio un giro total ante la decisión de la pentatleta de sacar a la luz pública la denuncia legal que presentó con declaraciones en los medios de comunicación.

“Siempre vamos a estar a favor de los atletas, siempre vamos a tratar de protegerlos. En su momento cuando llegaron los rumores a la federación, traté de solucionar las cosas, pero todas las partes incluyendo a la mamá de esta atleta, dijeron que no era cierto, que dejáramos correr las cosas y que tuviéramos confianza tanto en el entrenador como en la atleta que era la que estaba siendo víctima de la situación; sin pruebas, sin ninguna denuncia, tuvimos que hacernos a un lado”.

Ahora las cosas cambiaron y en pleno proceso eliminatorio a los Juegos Olímpicos de París, la FMPM tendrá que darle seguimiento al penoso caso en contra del entrenador de un problema que se suscitó en el estado de Chihuahua durante la etapa juvenil de la deportista.

“Se determinó en su momento estar en perfil bajo en este caso, hasta que un juez determinara cual era la situación legal. Esto ya está llegando a otro nivel en este momento, y ahora me corresponde por instrucciones de la Unión Internacional y por solicitud de varias autoridades deportivas y del país, para intervenir y poder esclarecer esto”.

Y puntualizó: “que quede bien claro, una cosa es la parte legal en contra de este entrenador, y otra es tratar de involucrar en una coas legal a la Federación, como lo han querido hacer algunos medios de comunicación, algo donde no tenemos ninguna injerencia, ninguna situación; se trató de arreglar el problema en su momento y ahora estamos tomando las medidas adecuadas para que esto no se repita porque definitivamente nos afecta a todos”.









