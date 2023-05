Faraones elimina a Tigres y acaba con el sueño morelense en la TDP

Faraones de Texcoco, con un futbol de mayor precisión e incluso hasta dinámico, eliminó a los Tigres de Yautepec con una goleada de 3 a 0 en el empastado del Polideportivo Yautepec.

La contundencia en el marcador se vio reflejada con goles tempraneros en cada tiempo, comiéndole en el planteamiento el mandado el timonel visitante al local.

“La diferencia pudo estar en los cambios y en el manejo de las bancas, faltó un poquito de colmillo, de experiencia para manejar los tiempos, y creo que ha sido más experimentado el técnico rival”, dijo al final del partido devuelta el propietario de Tigre Yautepec, Juan José Arrese, al hacer un análisis de lo sucedido en el partido de la eliminación.

“Creo que el 3-0 es demasiado castigo y los errores nuestros los hemos pagado; el arbitraje rarito, pero no me voy a quejar del árbitro, sería tonto, ellos ganaron, y lo hicieron bien”, comentó el dirigente quien lamentó no haberle dado a la afición el pase a la siguiente ronda, “porque teníamos ilusiones de llegar más lejos, pero bueno, a preparar y luchar para el siguiente torneo”.

El dirigente adelantó que al menos cuatro jugadores de su plantel saldrían del equipo “porque tienen nivel para jugar en otra categoría, los vamos a promover para que vuelen a otros niveles”.

Los Faraones fueron letales en los primeros minutos y eso le afectó al equipo de casa que ciertamente como lo dijo su directivo, el estratega felino Edson Elguea Navarro, no supo cómo reaccionar ante el mejor planteamiento táctico enviado por el técnico visitante Oliverio Herrera.

El primer tanto del encuentro se dio apenas al minuto 7 en un centro al área al cobro de un tiro libre directo por el sector derecho, donde luego de una serie de rechaces, finalmente el playera 17 Josué Hernández se barrió en el área chica local para anidar el gol de la ventaja mexiquense.

Apenas 6 minutos después Faraones marca el 2 por 0 en una jugada armada desde su propia portería, para sin perder el balón, meter un centro al área Ángel González ante la débil marca defensiva donde ahora fue el camiseta 8 Carlos Flores quien resolvió con un disparo raso, colocado al palo derecho del arquero local Diego Montoya.

Tigres quedó noqueado por los dos goles tempraneros y nunca pudo reponerse de la desventaja.

Fue hasta el inicio del segundo tiempo que Faraones terminó de finiquitar la eliminatoria de octavos de final con el 3 por 0 a 50 segundos de iniciado el complemento, cuando en un tiro de esquina un sólido cabezazo en el área no pudo ser sujetado por el portero Montoya dejando el balón a los pies del ofensor mexiquense Carlos Flores que llegó a marcar su doblete en el partido.

Los de Yautepec no pudieron hacer nada en la ofensiva ante un bien parado cuadro bajo de Faraones y donde su portero Jesús García apagó todo lo que llegó a sus dominios para mantener en blanco su portería en los dos partidos ante los felinos para dejar un marcador global con el mismo marcador de 3 a 0.





