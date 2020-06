[Especial] Se esfumó el sueño futbolero de los morelenses

El futbol morelense se quedó nuevamente sin su tradicional equipo al hacerse oficial el secreto a voces de semanas atrás. Durante la asamblea de dueños de la nueva Liga de Expansión, se confirmó este viernes la partida de los cañeros para la ciudad de Morelia, donde ahora tomarán el nombre de los Atlético Morelia, otro equipo histórico de aquella plaza.

Al anunciar la mudanza del Zacatepec su directiva envió a través de sus redes sociales un mensaje de despedida en el que agradeció al Gobierno del estado, encabezado por el ex futbolista Cuautémoc Blanco Bravo y a la afición “por la oportunidad y confianza de llegar a Morelos”.

En el aviso se destacó el haber disputado una final de Liga de Ascenso y una semifinal de Copa, añadiendo que la decisión de emigrar obedece a la crisis sanitaria, financiera y a la situación actual del futbol mexicano.

También se aprobó el cambio de los Cafetaleros de Chiapas a Cancún FC, por lo que jugará en el estadio Andrés Quintana Roo, antes del Atlante que se va al estadio Azul por dos años.

La historia cañera

Hablar de Zacatepec en el futbol nacional es hablar de un equipo histórico y de tradición. Los colores verdiblancos han enamorado a toda esta tierra en aquellas épocas de gloria, desde los años 50 cuando debutó y se coronó en el primer campeonato de segunda división para lograr el ascenso al máximo circuito, pasando por los años 60, 70 y 80, cuando se dio su último descenso para nunca volver.

Actualmente se ve un futbol mexicano sin competencia por cinco años con el anuncio de que no habrá ascensos ni descensos en ese lapso, lo que para muchos es matar al futbol nacional al acabar con esa competencia por ganarse un lugar en la división mayor.

El Coruco es un espejismo

Los aficionados morelenses fueron enamorados con un hermoso estadio que fue inaugurado en agosto de 2014 con bombo y platillo tras una fuerte inversión de más de 500 millones de pesos del Gobierno del estado, encabezado por Graco Ramírez.

Pero, el inmueble no cumple con el cuaderno de cargos de la Femexfut, al no contar con estacionamiento y con las recomendaciones técnicas de la FIFA al no tener la posición respecto a la salida y puesta del sol.

De la gran cantera de grandes futbolistas que surgieron de la Liga Cañera, uno de ellos fue el arquero Pablo Larios Iwasaki, seleccionado nacional fallecido / Cortesía | Cuartoscuro

De esta manera, el nuevo estadio Agustín “Coruco” Díaz tampoco se encuentra a la altura de la histórica plaza que se ganó el mote de “selva cañera”, ya que el entrenador que dirigió al equipo, Ignacio Trelles, mejor conocido como el “viejo zorro”, ordenó un pasto crecido más de lo normal, además de mandar a regarlo hasta una hora antes de los encuentros. Era una autentica selva infranqueable en la que caían los grandes equipos de la época.

De esa gran cantera de grandes futbolistas surgió el arquero Pablo Larios Iwasaki, seleccionado nacional ya fallecido.

La ausencia de jugadores de Morelos es notoria, pues en la última plantilla no figuraron jugadores locales, lo que fue un golpe al orgullo del futbol morelense.

El fugaz paso de las Chivas de Vergara

Los Coras de Tepic, equipo del finado Jorge Vergara, entonces dueño de Chivas del Guadalajara, llegaron a Morelos para convertirse en el Club Atlético Zacatepec en 2017. Para ello se anunciaba una sociedad que encabezaba el propio mandamás del rebaño, además de José Luis Higuera y Víctor Manuel Arana.

Para ello, el Gobierno del estado dio a esta sociedad en comodato el flamante estadio por 15 años.

Historia del futbol del Zacatepec

El equipo verdiblanco debutó en los años 50 y se coronó en el primer campeonato de segunda división para lograr el ascenso al máximo circuito.

En los años 80 fue su último descenso para nunca volver.

El estadios Agustín Coruco Díaz fue inaugurado en agosto de 2014.

En el 2017, los Coras de Tepic, equipo de Jorge Vergara, llegaron a Morelos para convertirse en el Club Atlético Zacatepec en 2017.

Para el 2019 la sociedad se rompió y el equipo pasó a manos únicamente de Víctor Manuel Arana.

Con información de Óscar García