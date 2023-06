Escorpiones de la Liga Premier desilusionan al jugar fuera de Zacatepec

El equipo de Los Escorpiones de la Liga Premier del fútbol mexicano generó descontento entre los aficionados del Zacatepec al jugar un partido contra la Selección de El Salvador en un lugar diferente al estadio Agustín "Coruco" Díaz.

Esta decisión provocó frustración entre los seguidores, quienes esperaban ver a su equipo jugar en casa y atraer a más personas al estadio.

En Zacatepec, el presidente de Los Escorpiones, Jorge Enrique Núñez Gutiérrez, realizó una inspección temprana del nuevo inmueble que les fue entregado, a fin de definir la logística para la realización de los partidos.

Además, se propuso que los partidos se jueguen los sábados a las 17:00 horas, pero esto está sujeto a la aprobación de la Liga Premier. Esta decisión se basa en la conveniencia de no tener servicio de autobuses los domingos, lo que permitiría a los aficionados de diferentes municipios asistir y regresar a tiempo.

Así lo expresó uno de tantos aficionados en Zacatepec, Benjamín Martínez.

"Se oye que jugarán los sábados sus partidos, yo creo que está muy bien porque viene mucha gente de varios municipios, de Cuernavaca, de Guerrero y así tienen tiempo de regresar, si no pueden el mismo sábado se quedan y se van domingo, pero si es domingo es más complicado, además creo que no salen camiones de la terminal este día".





¿La afición cañera apoyará a Escorpiones?

A pesar de la molestia de los aficionados por el partido disputado en otro lugar, los comerciantes de la zona se muestran satisfechos, ya que la celebración de los partidos los sábados ha aumentado las ventas en los puestos de comida y se espera que esto continúe en los próximos encuentros.

Por ello, hay confianza en que muy pronto la afición futbolera del Zacatepec apoyará a Escorpiones.

"Teniendo un buen equipo, que sea ganador, a la gente la vas a tener siempre en las tribunas, pero si van a hacer como el último equipo que estuvo, que tenían jugadores para puro negocio, los desarrollaban y los ponían a la venta, hasta en el extranjero, entonces no. A nosotros nos han tenido como tontos; según ellos, creen que no sabemos de fútbol y nos quieren dar 'atole con el dedo', queremos que sea como en los tiempos de antes, a los jugadores los querían porque vivían aquí en el pueblo, se encontraban y saludaban, pero los demás equipos sólo venían a jugar, no los conocía la gente, este equipo que entrene aquí y que juegue con elementos morelenses, dicen que tienen a cuatro, que lleven a otros cuatro, y aunque no será de inmediato, pero se va a ver que si tienen interés en los muchachos de la región”.