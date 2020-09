Escocés va en travesía desde Canadá hasta Argentina

A bordo de una bicicleta Génesis Tour De Fer 30 que adquirió a su llegada a Canadá en el mes de octubre de 2019, el escocés Colin Bankes-Jones busca recorrer el continente americano desde Canadá hasta el último punto de América del Sur en Tierra del Fuego, Argentina.

Dicha travesía la pensaba cumplir en un par de años, pero sorprendido por la pandemia de Covid-19 cuando se encontraba en tierras estadounidenses, el europeo vio modificado sus planes y sobre todo el tiempo el cual ahora no sabe cuánto invertirá ante la serie de restricciones por las que se ha topado en este trayecto por dos de los tres países que ha visitado hasta el momento en un año.

En octubre de 2019, a sus 23 años, Bankes-Jones nacido en la Isla de Man pero radicado en Escocia donde cursaba la Universidad en Aberdeen, tomó una importante decisión en su vida: dejar en su país a familiares y amigos para llegar a Toronto en Canadá, y cumplir una ambiciosa meta, cruzar todo el continente americano con el fin de conocer ciudades y nuevas culturas en el llamado nuevo continente.

El 14 de octubre empezó a rodar desde la ciudad canadiense en un recorrido de este a oeste. Así fue como llegó a Estados Unidos en diciembre para recorrer todos los estados de la costa norteamericana.

A buen ritmo después de dos meses llegó en enero a México al que ingresó por la fronteriza Tijuana.

Ya en territorio mexicano fue alcanzado por el enemigo invisible, la pandemia por el coronavirus en el mes de marzo, después de haber recorrido toda la península de Baja California y llegar a Mazatlán.

Debido a la contingencia sanitaria que aplicaron las autoridades mexicanas, el europeo permaneció varado por casi tres meses, hasta que por fin pudo reanudar su marcha en el estado de Jalisco.

Siguiendo prácticamente la Ruta Chichimeca, el europeo se unió a los participantes en esta ruta 2020 a su llegada a la Ciudad de México, de donde partió del Monumento a la Revolución para pasar por dos días por Morelos y seguir el camino la mañana de este viernes con rumbo a Izúcar de Matamoros, en Puebla.

Durante su paso por Cuautla, Colin Bankes comentó su intención de viajar en su bicicleta por dos años desde América del Norte, pasando por América Central y llegar hasta el último punto del continente en Sudamérica, en la Ciudad de Ushuaia en Tierra del Fuego, Argentina.

“Voy para allá, antes pensaba recorrer el continente en dos años, ahora no sé, todo depende del cierre de las fronteras de cada país por la situación de la pandemia”, comentó el europeo entrevistado en el balneario ejidal El Almeal de Cuautla.

Dijo que la situación sanitaria que se agudizó estando ya en México, ha hecho que modere aún más su velocidad; “voy a un ritmo lento, y eso alargará más el tiempo seguramente, pensaba terminar a finales de 2021 o 2022, pero ahora no lo sé, es incierto debido a la pandemia”.

Reconoció que el coronavirus es el principal enemigo ahora: “hay cierre de fronteras y eso es lo que me atrasará más pero no me desanima y espero terminar lo que empecé hace ya un año”, comentó.

El escocés, quien antes de intentar esta travesía sólo había hecho un recorrido por todo el Reino Unido, se muestra sereno y contento de conocer nuevas culturas en América, como la mexicana en los 10 meses que tiene internado en el país.

“Esta decisión la tomé porque necesito tiempo para mí, para pensar y el ciclo turismo me lo permite, estar acompañado a los lugares que voy y a la vez sólo con mis reflexiones”.

Así Colin Bankes llegó a Cuautla y salió de aquí mismo acompañando al grupo de participantes de la Ruta Chichimeca 2020, con el cual rodará hasta el estado de Puebla y luego tomará su propio rumbo solitario, en busca de llegar al más recóndito lugar de América del Sur.