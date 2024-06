Ernesto Martínez busca clasificar al mundial de montaña de 2025

Ernesto Martínez Cruz es un joven atleta cuautlense de 24 años de edad que busca un sueño: participar el próximo año en su primer campeonato mundial sobre montaña, el cual se le negó en este año al quedar a sólo un paso de lograr su clasificación a la justa de la especialidad que se llevará a cabo en España.

Martínez Cruz practica el deporte desde los 13 años, cuando inició en la gimnasia y el atletismo; su ambición es llegar a ser algún día campeón mundial y olímpico.

Con el paso del tiempo se ha convertido en corredor de fondo al participar en pruebas de 10 mil metros planos en pista, pero también incursionó en carreras de montaña al correr la Distancia Clásica “Mountain Classic Men” y el Medio Maratón de Montaña.

Sin abandonar la gimnasia consiguió un segundo lugar a nivel nacional en 2013. Al mismo tiempo, el cuautlense ha participado en competencias estatales, regionales, macrorregionales y nacionales, representando siempre a Morelos dentro del atletismo en eventos de pista, cross country o campo atraviesa, y en carreras de montaña.

En marzo del año pasado estuvo presente en el selectivo rumbo al Mundial de Montaña y el selectivo para el Campeonato Continental de Skyrunning, donde quedó en el sexto lugar y a solo dos posiciones de clasificar al evento mundial que se desarrolló en la zona de los Alpes de Austria.

En su trayectoria también ha enfrentado momentos complicados de lesiones, como la que tuvo en el tendón de Aquiles, pero de la cual se ha podido recuperar satisfactoriamente.

Durante este 2024 participó en dos carreras importantes, una de ellas es el selectivo al Mundial de Skyrunning realizado en la Malinche, en Tlaxcala, de 13km el pasado 25 de febrero, y en el 31 de marzo tomó parte del selectivo rumbo al NACAC de Montaña, en una distancia 14 km, donde se colocó en el lugar 12, evento de gran nivel con atletas mundialistas.

Ser campeón: el sueño

En la actualidad el atleta realiza una preparación enfocada a realizar los 10 mil metros planos para clasificar al próximo Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza, además de asistir al Cross Country y al siguiente selectivo al Mundial de Montaña 2025.

Para ello, Ernesto Martínez Cruz inició su preparación desde principios de diciembre con entrenamientos en altitudes superiores a los 3 mil metros sobre el nivel del mar, trabajando principalmente en la zona de Tetela del Volcán.

“Entreno y trabajo duro en el campo, el poco recurso que obtengo lo utilizo 100 por ciento en el deporte al no tener apoyos de autoridades; mi salario apenas me sirve para alimentos, traslados a los entrenamientos y a los eventos importantes; también para conseguir el calzado adecuado para las competencias”.

Las necesidades de seguir creciendo en el deporte dentro del alto rendimiento lo han llevado a buscar complementar su alimentación con suplementos alimenticios, “pues antes no comía bien y no tenía la recuperación adecuada debido a los fuertes entrenamientos y al trabajo rudo de campo de todo el día; el poco recurso no me alcanza para una buena rehabilitación (masajes), pero sigo firme en elobjetivo principal de mejorar para lograr mis metas".

Por último, recalcó que en estos más de 10 años de representar a Cuautla y a Morelos “nunca he tenido el apoyo para continuar correctamente en el deporte; sin embargo, tengo sueños que sé que puedo lograr, como es llegar a ser campeón mundial y olímpico; ahora mismo estoy en una etapa en donde buscaré clasificar al mundial de montaña, y mi motivación para seguir adelante es que cuando estoy entrenando bien, en ese momento sé que es posible lograr mis objetivos y sigo luchando para estar cada vez más cerca”.