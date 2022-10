Entrenador de los Arroceros de Jojutla está en la cuerda floja

Víctor Salcedo, director técnico de los Arroceros de Jojutla, se encuentra en la cuerda floja y en cualquier momento puede decirle adiós a sus muchachos por los malos resultados presentados al perder con equipos que ocupan los últimos lugares en la tabla de posiciones.

La situación llegó al extremo cuando el equipo salió a la cancha con nuevo plantel realizando varios cambios en su alineación, situación que aprovechó el Cilesi F.C. para empezar a anotarle y después se creció mucho este equipo y solamente la escuadra local solo pudo anotar un gol perdiendo el partido 2-1; también tuvo problemas cuando se dijo de palabras con jugadores, entre ellos Luis Fernando Galindo quien en su primer entrenamiento no se presentó.

Profesor, usted ¿tuvo un desastroso partido?

"Si la verdad que fue un desastroso partido, realmente no se que pasó, los chavos salieron muy desconcentrados, yo creo que vieron que este equipo nunca había ganado, que le habían metido de 4 de 7 de 8 y pensaron que era fácil, pero no, les regalamos dos balones los metieron y se nos complicó".

¿Hubo muchos cambios en su alineación?

"Si bastantes cambios en la alineación, lo hice precisamente para que jugaran, para darles esa oportunidad de que no vienen jugando regularmente, debuté a varios chavos que no habían jugado para este partido, en la semana lo hicieron bien, pero ya en el partido estos no respondieron, ni hablar vamos a seguir trabajando y ver con quien se puedo contar y con quien no, el responsable de la derrota soy yo y a seguir trabajando, ni hablar".

¿El parado en la cancha, el sistema y la táctica estuvo bien?

"No en el parado y el sistema todo estuvo bien aquí no hubo ningún problema, nuestra forma de ser, no pasa nada, el rendimiento".

¿Hubo regaños en el vestidor?

"Si claro bastantes, pero volvemos a lo mismo, el responsable soy yo, hay que darle confianza a los chavos, y si no cuando van a tener experiencia".

¿Los jugadores no se pusieron mal ante los regaños?

"Si claro, ellos levantan la cara y dicen algo, las cuestiones las podemos hablar allá pero tenemos que plasmarlas en la cancha, ahora a preparar para enfrentar en la próxima jornada al Atlético Cuernavaca, parece como chiste pero los jugadores siempre con los equipos de arriba dan un partidazo y con los de abajo perdemos como este y con las Iguanas, y esto la verdad no puede ser posible, vamos a trabajar para tratar de sacar este compromiso", concluyó.









