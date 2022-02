Entregan premiación a lo mejor de la temporada en el beisbol de segunda fuerza

En su evento de gala, la Liga Municipal de Beisbol de Cuautla realizó la entrega de premiación a lo mejor de su temporada 2021-2022 por la categoría de Segunda Fuerza. El evento se realizó en el diamante del parque de beisbol Fausto Medina de Casasano, donde uno a uno, los 12 equipos participantes recibieron un reconocimiento, además de un trofeo a los cuatro primeros de la fase regular.

Con este evento que incluyó un juego de exhibición entre el campeón de playoffs Dodgers y una selección del resto de la categoría, la Liga puso final a la temporada 2021-2022, la cual se jugó con dos vueltas de 11 jornadas cada una y una serie final de playoffs en la que participaron los mejores cuatro equipos de la competencia regular.

De ahí surgieron un campeón de torneo regular que fue el primer lugar de la tabla, y un campeón de playoffs; en esta ocasión fueron dos equipos distintos.

El mejor equipo de la fase regular fue el equipo Toros de Jaloxtoc que se llevó el título gracias a su gran consistencia ganadora durante las 22 jornadas.

Mientras que en la serie de playoffs, el campeón fue el equipo Dodgers de Casasano que ganó en la serie final precisamente a los Toros que no pudieron dobletear.

Dodgers terminó segundo en la tabla y ganaron el trofeo en tres partidos luego de dividir triunfos cada uno en su cancha, hasta que en el tercero jugado en campo neutral, la escuadra de Casasano se impuso con una inesperada paliza de 24 carreras a 8.

El trofeo de campeón fue entregado al final del partido jugado en Jonacatepec, por lo que en la ceremonia solo se repartieron los trofeos a lo ocurrido durante la contienda regular.

Ambas escuadras recibieron su galardón como primero y segundo de la tabla, además de las novenas de Leandro Valle que terminó en tercer lugar y los Tigres de San José en cuarto.

El resto de los equipos participantes recibieron un reconocimiento por su participación en la temporada: Cuervos, Angeluz, Titanes, Cerveceros, Dragones, Bravos, Abelardo y Tenextepango.

Previo a la entrega, la Liga conformada por Jorge Mendoza como presidente, Valentín Pérez como secretario, y Augusto de la Torre que recientemente fue ubicado como secretario ante la baja por enfermedad de Vladimir Ramírez, organizó un torneo de cuatro pruebas de campo, en donde igual número de peloteros fueron galardonados.

Como mejor cátcher resulto ganador Giovanni Kempis de Tenextepango; el mejor fildeador fue Jonathan Villa de los Titanes; el mejor corredor fue Raúl Pérez de Tigres, y el mejor bateador Isaías Perea de los Toros.

Cabe destacar que también se entregó un reconocimiento especial por su aportación al béisbol de Cuautla y la región, al ex pelotero y ex directivo de la Liga, Alfonso Alatorre Aranda “El Pajarito” y se guardó un minuto de silencio que se convirtió en minuto de aplausos, en memoria a otro ex pelotero de antaño, Lucero Pérez “El Loco”, recientemente fallecido.