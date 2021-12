Entre un futuro incierto, inician visorías en los Arroceros

Todavía con un futuro incierto, este lunes iniciaron las visorías en el equipo Arroceros Cuautla, quien arrastra una deuda de más de 2 millones de pesos en la Liga Premier y la Federación Mexicana de Futbol, lo que lo tiene en la posibilidad de desaparecer del mapa futbolero del circuito profesional como sucedió hace unos años con el Zacatepec.

Al primer entrenamiento celebrado en la cancha del estadio Isidro Gil Tapia con miras a conformar la plantilla del equipo que, de pagar la deuda, participaría en el torneo de Clausura 2022 de la Premier B, acudieron sólo 14 futbolista aspirantes formar parte de la plantilla.

Al frente del cuerpo técnico se mantiene el entrenador Alexis Bañuelos Montor que en el pasado torneo hizo su debut clasificando al equipo a liguilla dentro de la Serie B, sin embargo, por las deudas en la Femexfut, el equipo fue eliminado en la mesa.

El estratega aseguró que recibió la confianza de la mesa reorganizadora de la nueva directiva que tendrá el aval de las autoridades municipales entrantes, sin embargo, en este primer esperado día de trabajo nadie de pantalón largo se hizo presente en el terreno de juego para detallar lo que sucederá con el futuro del equipo.

“Se acercó gente de la próxima administración con nosotros y nos hicieron el ofrecimiento de seguir a cargo del equipo, tomamos la decisión de seguir; ya hablamos con los jugadores que seguirán en planes, son la mayoría que nos respaldaron e hicieron un buen torneo donde no perdimos un solo partido”.

De acuerdo con el entrevistado, la intención es mantener una base de 12 jugadores ante la baja de siete futbolistas confirmados de la pasada campaña, de los cuales cinco no entran en planes por falta de nivel o compromiso, y dos más ya se ficharon en otros equipos; “se queda la mayoría, cinco no entran en planes, otros dos ya firmaron con otros equipo como los hermanos Paco y Max Hurtado, ambos pasaron al Alebrijes de Oaxaca, otros están en veremos buscando emigrar, entre ellos Aldo Suárez que está en Saltillo y Suker Estrada que tiene dos posibilidades; estamos todavía viendo con ellos para que se queden, eso sería lo ideal pero no les vamos a cerrar las puertas para que vayan a una división mayor”.

De la misma forma indicó que tienen el interés de llegar al equipo gente de otros clubes del mismo circuito, incluso de la Premier A. “Vamos a observarlos para ver si se quedan; son dos delanteros que vienen de Venados de Mérida y Cancún, un contención y un central de Montañeses, otros dos que jugaron en Potros UAEM de Ascenso, y uno más de Zitácuaro”.

Por último dijo que el plan es iniciar el domingo la etapa de pretemporada que será muy corta, buscando incluso un primer partido amistoso el miércoles con rival por confirmar.

“Se les dará descanso a los jugadores del equipo base para que pasen el fin de año con sus familias y ya el próximo domingo iniciamos la pretemporada”, agregó.