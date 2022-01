En Morelos estamos unificando el karate: Oscar Godínez Balbas

Por los rumores y movimientos dentro de la comunidad de karate, aclaró Oscar Godínez Balbas, presidente de la Federación Mexicana de Karate Do, que él saldrá hasta que cumpla el tiempo establecido, por lo que le faltan tres años para seguir trabajando y uniendo a este deporte en todo México.

“La verdad que yo estoy muy feliz porque la unificación del karate se está haciendo, nadie es profeta en su tierra, aquí en Morelos estamos unificando el karate, estamos haciendo que la gente del karate mexicano crea en ellos mismos, crea que nuestra federación crea en ellos mismos, que va a lograr el objetivo de ser la número uno siempre, esto es lo más importante, podemos ver que en estos tres días llegó la gente de todo el país, el primer día fueron unos estados, el siguiente otros estados y al último día estuvieron todos, lo más importante es que tienen ganas de participar, ganas de estar y esto es lo que estamos logrando con nuestra unificación”.

Después de esta eliminatoria del Campeonato Nacional, ¿A dónde van?

“Bueno, est6e es un evento de no clasificados y clasificados, primeramente lo que viene como son los Juegos Nacionales, eso es lo que viene que es lo más importante, luego tenemos un evento internacional en Miami, está el Abierto de Las Vegas, ahorita es lo que tenemos para que la gente pueda participar”.

¿Se menciona el cambio de estafeta en la Federación?

“Si, yo termino en tres años, y tenemos que dejar el camino libre para la gente joven, tenemos a varios estados que están creciendo, Nuevo León, los dos Baja California, Guerrero está tomando un tiro muy bueno, y otro estado que no lo vamos a dejar caer es Morelos, lo estamos empujando para que esté entre los mejores estados del país, este e4s un trabajo que no es de Oscar Godínez, es un trabajo de todos, de los presidentes de los estados que todos estén fortalecidos”.

Roger Mixcoac | El Sol de Cuernavaca

¿Sobre la controversia que hay en la Federación?

“Estas son cuestiones que salen, pero yo soy incapaz de hablar de alguien mal cuando no está presente, lo que puedo repetirles es que se está unificando el karate de México y, la otra parte que luche, lo que puedo decir por el momento, es que el karate de México está con nosotros, el mejor nivel, los mejores árbitros los que están aquí, que son los árbitros de antaño los que han trabajado, desde el 2 mil para acá, estamos trabajando con ellos, nosotros no queremos llevarnos los aplausos, se lo tienen que llevar los pequeños, los que están compitiendo, tenemos que trabajar para ellos, la gente de pantalón largo, se va a ver más adelante, solo esperamos que esta pandemia ya termine porque se está haciendo muy difícil, que ya termina, y se vuelve de nuevo, es muy complicado no solo en al karate si no en todos los deportes”, concluyó.





