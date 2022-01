En febrero reanudan actividad boxística peleadores de Yautepec

Con dos objetivos muy claros: seguir debutando jóvenes peleadores aspirantes a Juegos Nacionales Conade, además de un mayor número de peleadores en el nivel profesional, el gimnasio de campeones de Yautepec que depende del municipio, inició el nuevo año 2022 con trabajo intenso.

El gimnasio de campeones (gym of champions) que se ubica en el deportivo de San Carlos, tiene al frente al entrenador Efraín Martínez Aragón, quien dio a conocer que el entrenamiento de sus pupilos no ha disminuido en este cierre de 2021 y principios del año nuevo, donde afortunadamente no ha habido bajas por enfermedad.

“Si, la pandemia sigue, pero afortunadamente seguimos trabajando con carro completo, en el fin de año solo descansamos en las fechas de Navidad y Año Nuevo, pero solo eso, ya que no hemos dejado de trabajar y eso ha sido benéfico ya que tenemos chicos sanos y fuertes”.

El entrenador que trabaja en dos horarios, por la mañana y tarde de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, dio a conocer que en este año tiene ya listos los primeros compromisos a enfrentar.

Tendrá actividad en la primera semana de febrero cuando se den dos debuts profesionales con los casos de Osmar Busquets Martínez quien ya tuvo algunas peleas profesionales pero que no fueron tomadas en cuenta en su récord, así como Arturo Alvarado que subirá por vez primera al cuadrilátero para sostener su primer combate.

“El próximo 5 de febrero tendremos los debuts de Arturo Alvarado que peleará a 4 rounds, y Busquets que estará en 6; de hecho, Busquets ya había tenido actividad profesional con cuatro peleas, pero nunca fueron registradas en su récord, por lo que, en esta ocasión, como si nunca hubiera peleado, tendrá su primer combate ya ahora si contando”.

Este evento se realizará en Cuernavaca en sede todavía por confirmar, agregó el entrevistado.

De la misma forma, el ya experimentado y cada vez más sólido Alejandro de la Rosa, quien tuvo un año 2021 muy productivo en el mismo terreno profesional, cerró el año con un nocaut en Cuernavaca en un combate a 4 rounds el pasado mes de diciembre, y espera que este año pueda subir de seis a 10 rounds.

“El está en seis aunque peleó la última a cuatro para cubrir una pela de emergencia la cual aprovechamos para que tuviera actividad; él está en este momento en Las Vegas Nevada, Estados Unidos, tramitando sus papeles ya que es nacido allá, y hay posibilidades que este año sostenga su primera pelea internacional allá en el vecino país, por lo que será otro de nuestros objetivos en este año que estamos comenzando”.

Por otro lado, sobre el trabajo con los jóvenes valores, Martínez Aragón dijo que para este año se tendrá la participación de cuatro promesas que buscarán en el selectivo estatal su pase a los Juegos Nacionales Conade, antes Olimpiada Nacional.

“Tengo a cuatro jóvenes que estarán en el estatal el cual al parecer me informan que se realzará también en febrero, y esperamos que no se encime con el compromiso profesional; todo esto estará sujeto también a la situación de la pandemia que puede cambiar los eventos”.

Informó que en ese grupo tiene a una mujer alistándose para el estatal, el caso de Evelin Zamora que cuenta con 16 años, y el resto son varones.

“Por los hombres tenemos a Edwin Daniel de 15 años que tiene un peso de 74 kilos, Luis que tiene la misma edad, pero en la división de los 63 kilogramos; y Giger que tiene 65 kilos y 16 años”, agregó.





