Eligen a joven en visorías del Chivas

José Ángel Téllez Tovar, de 15 años de edad, es uno de los jugadores morelenses que fue elegido por Chivas durante las visorías que realizó por el estado de Morelos la semana pasada.

Téllez Tovar estuvo presente en dos pruebas en Anenecuilco y Jojutla, tras las cuales los visores de las fuerzas básicas de Chivas lo eligieron para presentarse a un último filtro en las instalaciones de Guadalajara.

Inicialmente, la prueba final estaba programada para el último fin de semana de mayo, pero ahora se moverá la fecha por la emergencia ocasionada por el Covid-19 en el país.

Mientras se determina la nueva fecha, el jugador no puede evitar sentirse feliz y motivado por haber pasado los filtros en la categoría 2004.

El primero fue en la cancha llamada El Ronco de Anenecuilco, municipio de Ayala, el pasado martes 10 de marzo y el segundo al día siguiente en Jojutla, cuando el equipo de visores le notificó que deberá presentarse al último filtro en Guadalajara, donde se realizará un torneo para observar a cada uno de los talentos de todo el país que llegarán a esa prueba.

De hecho, José Ángel es el único de su categoría que logró llenar el ojo de los visores tapatíos, quienes lo utilizaron primero como medio de contención y luego como defensa central debido a su gran estatura de 1.82 metros.

"Me siento muy emocionado por ir a competir a un nivel más grande a Guadalajara; me voy a dedicar a entrenar en los próximo días para poder superar las expectativas y lograr mi objetivo, que es quedarme ya sea en Sub 15 o Sub 17; yo realmente voy a eso, mi mentalidad es esa, quedarme y espero lograrlo".

Durante las visorias aseguró que en todo momento se sintió muy cómodo en ambas pruebas: "primero fue en el Ronco, aunque llegué un poco tarde por el estudio, me metieron y la verdad estuve muy cómodo, me sentí bien y libre para jugar de contención; jugué bien y me escogieron para ir al segundo filtro en Jojutla, donde también me sentí muy a gusto, esta vez de central. Y gracias a Dios me eligieron para ir a la última prueba en Guadalajara".

El jugador es nativo de Cuautla y de acuerdo con su padre, Javier Téllez, quien jugó como delantero en la segunda división profesional con los Arroceros del Cuautla en la década de los 90, José Ángel "empezó a jugar futbol de manera organizada desde los 10 años de edad en la escuela de Gallos Blancos".

Cabe destacar que este joven de 15 años, hace un par de meses se incorporó a la escuela de futbol Rayados Oriente de Cuautla, donde apenas este sábado fue campeón de la categoría 2003-2004 de la Liga Interclubes, luego de ganar en la gran final a los Halcones de Tenextepango por 2 goles a 0, realizando un gran trabajo en esa media de contención.