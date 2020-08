El estadio "Agustín Coruco Diaz" será ocupado por los Lobos BUAP

El estadio Agustín “Coruco” Díaz será ocupado por los Lobos BUAP en la próxima temporada de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), y en la próxima semana podría ser presentada la dirigencia de este equipo que estará ocupando el nombre de Zacatepec.

Esto ya se vislumbraba desde hace varios días ya que el estadio sigue a cargo de quien lo tomó desde el inició con otro gobierno y no hubo nadie quien se opusiera, por lo que posible el martes o miércoles podrían firmar convenio.

Este equipo estaba también para jugar en Quintana Roo pero prefirieron esta plaza, solo quieren reafirmar al entrenador para empezar las visorias y a armar al equipo, ya que también no tienen entrenador y andan en busca de el, quien ya estuvo en el “Coruco” Díaz pero aún no se han arreglado con el contrato, ya que aquí hay topes salariales.

En la última junta de presidentes de la LBM se tomaron varios acuerdos ya que esta liga va muy en serio que ha puesto a temblar a la FMF y aunque no estén afiliada a la FIFA, si pertenece a la CONIFA que tendrá su Mundial en 2023.

Los equipos con que cuenta la LBM son el Acapulco Fútbol Club Acapulco, estará jugando en la Unidad Deportiva Acapulco, el Club Acaxees de Durango FC Durango, en Durango Francisco Zarco , el Atlético Capitalino Ciudad de México en el Estadio Azul , el Atlético Ensenada Ensenada, Baja California Municipal de Ensenada, Atlético Jalisco Flag of Jalisco, Guadalajara, Jalisco Por confirmar, Atlético Veracruz Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz, Luis "Pirata" Fuente, Chapulineros de Oaxaca de San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca Independiente, Club Veracruzano de Fútbol Tiburón de Ignacio de la Llave Veracruz, Luis "Pirata" Fuente , Faisanes Fútbol Club de Yucatán Mérida, Yucatán Alonso Diego Molina , Furia Roja Fútbol Club Flag of Jalisco, Jesús María, Jalisco Ramírez Nogales, Halcones de Zapopan Flag of Jalisco, Zapopan, Jalisco Tres de Marzo, Industriales de Naucalpan Bandera de Estado de México Naucalpan de Juárez, Estado de México José Ortega Martínez , Jaguares de Jalisco Flag of Jalisco, Zapopan, Jalisco Tres de Marzo, Leones Dorados Fútbol Club de Ciudad de México en Jesús Martínez "Palillo" ; Club Deportivo Lobos Zacatepec de Morelos, Agustín Coruco Díaz, Los Cabos Fútbol Club de Baja California Sur Los Cabos, Baja California Sur Don Koll, Morelos Fútbol Club Xochitepec, Morelos Mariano Matamoros, Neza Fútbol Club de Estado de México Nezahualcóyotl, Estado de México Ciudad Deportiva Jardín, San José Fútbol Club de Michoacán San José de Gracia, Michoacán Juanito Chávez.

La forma del Torneo largo, todos contra todos a dos vueltas. El equipo que acumule más puntos durante toda la campaña y es primer lugar de la tabla de clasificación se proclama campeón de liga y avanza automáticamente a la final del Campeón de Campeones.

Deportes Oficial: Club Atlético Zacatepec se muda a Morelia

Los equipos ubicados entre el 2° y el 5° lugar de la tabla de clasificación, disputarán una serie semifinal a visita recíproca de la siguiente forma: 2° vs. 5° y el 3° vs. 4° . Los ganadores jugarán por el segundo boleto a la final del Campeón de Campeones. El criterio de desempate en semifinal es el siguiente:

1.Marcador global, 2.Goles anotados como visitante, 3.Tabla general. En la serie final, si el marcador global termina empatado después del partido de vuelta, se define automáticamente por tiros desde el punto penal.

Campeón de Campeones: El equipo ganador del campeonato de liga y el ganador de la cuadrangular de fase final, disputarán a visita recíproca el título de Campeón de Campeones de la Liga de Balompié Mexicano. Si el marcador global termina empatado después del partido de vuelta, se define automáticamente por tiros desde el punto penal. El partido de vuelta se jugará en el estadio del ganador del campeonato de liga, es decir, el 1° de la fase regular.