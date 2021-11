El deporte le cambió la vida de Yareth Ramírez

Gracias al deporte, Yareth Ramírez cambió el rumbo de su vida. La hoy corredora de 31 años, dejó el sedentarismo que la llevó a tener obesidad al ganar más de 30 kilogramos de peso en dos años, provocándole serios problemas de salud.

Al poner en riesgo su propia vida, decidió cambiar el rumbo practicando deporte, inscribiéndose a la tercera edición de la Carrera Atlética de los Roperos en 2019, la cual ganó.

El triunfo deportivo la motivó para, cuidando su alimentación, lograr perder 22 kilos desde entonces, a pesar de la pandemia que frenó toda actividad deportiva por más de un año.

Yareth hasta los 28 años tenía un peso de 57 kilogramos ligeramente arriba de su peso ideal, al tener una estatura de 1.50 metros; sin embargo asegura que debido a la ansiedad empezó a ingerir una cantidad exagerada de alimentos no saludables, provocándole subir de peso.

Llegó a acumular 87 kilogramos en un par de años.

El incremento de la grasa en su organismo empezó a cobrarle factura a su salud, lo que la llevó a consultar a los primeros médicos quienes le aconsejaron cambiar su régimen alimenticio.

Con la nueva dieta, logró bajar apenas 7 kilos en un año, por lo que en nueva consulta los médicos le aconsejaron hacer actividad física.

“Ese fue lo que terminó por hacer el cambio, antes no corría ni a la esquina; fue como empecé a venir a correr a la Unidad Deportiva de Cuautla y a la ribera del río, donde al mes alguien me habló de la carrera atlética de los roperos que se realiza en Cuautlixco, y después de pensarlo varias veces, terminé animándome para participar en diciembre de 2019”.

Con el enorme deseo de mejorar su condición de salud, Yareth pudo superar la primera barrera: su propio miedo.

Para su gran sorpresa, en esa primera competencia logró finalizar en primer lugar dentro de la categoría de Obesidad 1, rama femenil, cubriendo una distancia de 3 kilómetros.

Gracias a la gran felicidad que le generó el verse en lo alto del pódium, le llegó la enorme motivación para seguir en los meses siguientes dedicándole cada vez más tiempo a la actividad física y en especial, a correr.

La llegada de la pandemia tres meses después, se frenaron por lo menos durante cuatro meses sus intenciones pero no las enfrió ante el cierre masivo de instalaciones y cancelación de eventos.

A finales de 2020 retomó la continuidad de sus entrenamientos. Para entonces Yareth lo había logrado, pasando de correr 0 kilómetros a la semana, a competir en cuatro carreras atléticas, tres de ellas de las llamadas trail por correrse en zonas montañosas.

“He corrido hasta una competencia de 30 kilómetros en el estado de México, también en Tetela del Volcán dos competencias de 15 kilómetros también en montaña, y en Cuautla otra más. Esa primera carrera de los roperos fue una gran motivación porque me di cuenta que sí podía hacerlo; antes decía no, de aquí a la esquina no voy a poder, pero fue cuando comprobé que con la disciplina, el esfuerzo y la dedicación, se puede lograr más de lo que tenías pensado y es lo que te va motivando para ponerte nuevas metas”.

La carrera de los roperos

Como el caso de Yareth, hay otros más de éxito, confirmó el creador de esta competencia, única en el país dedicada a los corredores con obesidad y sobrepeso, Urbano Morgado Herrera, maratonista de 67 años que está recién desempacado de Nueva York a donde corrió uno de los maratones más famosos del mundo el pasado 7 de noviembre.

“Seguimos cumpliendo sueños y después de mejorar en cinco minutos mi marca en Nueva York en relación a mi primera participación en 2019, ahora estamos enfocados en la cuarta edición de la carrera de roperos, la cual esperamos en próximas ediciones también llevarla a otros municipios y no sólo Cuautla, ese será el siguiente paso, esperamos lograrlo con el apoyo de los amigos y de la gente como Aurora Gil, que nos patrocina con las playeras a través del club Chinelos de Morelos en Nueva York”.

Para esta nueva edición, se cerrará en 250 participantes, los cuales podrán correr, trotar o caminar, según su condición física; “van 200 inscritos hasta el cierre de este martes, faltando todavía semana y media para la competencia que se realizará el 5 de diciembre en el lugar de costumbre, con salida y meta en el parque el Chapopote de Cuautlixco”, concluyó.





