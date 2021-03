El conjunto Michelle se perfila para llevarse el título

En la Liga Progreso de futbol soccer en el municipio de Jiutepec, es el conjunto del Michelle que desde ya se perfila como uno de los favoritos para llevarse el título de campeones, esto lo demuestra en la cancha y en la tabla de posiciones, aunque recién va comenzando el torneo.

El Michelle en las dos jornadas realizadas, ha ganado ambos partidos, además del nivel de juego mostrado, como un equipo de mucha experiencia, por lo que de seguir de esta manera que no se dude que pueda llegar a ser el campeón, sus dos triunfos le dan la cantidad de 6 puntos.

En segundo lugar, le siguen los Cuervos que también han logrado dos triunfos que le dan 6 puntos, equipo que también cuenta con mucha experiencia por sus años en que ha participado con esta Liga Progreso, por el momento están colocados en segundo lugar por el gol average.

En el tercer peldaño se encuentran los del San José también con 6 puntos, que junto con los primeros lugares son equipos que no quieren despegarse para no verse muy relegados, y que se sienten obligados a ganar en la próxima jornada para no quedarse atrás.

En 4º. Sitio se encuentran los del Atlético con 4 puntos, producto de un triunfo y un empate, en 5º sitio se encuentra el Real Quinta con 3 puntos, en 6º lugar están Los Gavilanes del Sur con 3 puntos, en el 7º están los del Equipo Patrón con 3 unidades, le sigue Valederos con 2 puntos, San Francisco con 1, en el 10º lugar se encuentran los del ACDC Académicos Progreso, le sigue Jardín Juárez, luego el Deportivo X y el PSG de Tejalpa que no conocen los puntos.