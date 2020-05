El campeón olímpico Felipe Muñoz pide a deportistas no desesperarse ante Covid-19

El mexicano Felipe Muñoz, campeón olímpico de natación en 1968, recomendó a los deportistas no desesperarse por el aislamiento ocasionado por la Covid-19 y llamó a mantener la mentalidad fuerte porque lo demás se recupera.

"Hay que prepararse un año más, pero no hay que perder el ánimo. La cuarentena nos obliga a no entrenarnos; la condición física se recupera y lo que no podemos perder es el ánimo", señaló Muñoz en un vídeo en sus redes sociales.

Hace casi 52 años, Muñoz logró una de las proezas más grande de deportista mexicano alguno en la historia, al ganar los 200 metros pecho (braza) de los Juegos Olímpicos de México, por delante de los favoritos estadounidenses y rusos.

Después de retirado, el nadador se desempeñó como presidente del Comité Olímpico Mexicano y posee una amplia experiencia, la cual utiliza en su intervención de unos cinco minutos dirigida a los competidores aislados por la pandemia.

"Hay que mantener la actividad en casa, la flexibilidad la podemos hacer. Este problema va a terminar pronto y vamos a regresar más fuertes para lograr las metas", observó.

Muñoz se refirió a los deportistas desesperados porque deberán esperar un año más para cumplir sus sueños olímpicos y contó la historia del nadador soviético Vladimir Salnikov, quien esperó ocho años para lograr su sueño de ser campeón olímpico contra los mejores del mundo.

"Salnikov, quedó quinto en Montreal 76 y decidió ser campeón en Moscú 80. Allí superó por primera vez la barrera de los 15 minutos en los 1.500 metros, pero Estados Unidos y otros países boicotearon los Juegos; cuatro años después se propone ganar en Los Ángeles y los socialistas devuelven el boicot. Debió esperar a Seúl 1988 para ganar contra los mejores de su prueba", recordó.

Deportes Pentatlón excluye Mundiales de Cancún de clasificación para Tokio

El campeón olímpico mexicano le explicó a los jóvenes con sueños de competir en Tokio 2020 que si el soviético tuvo paciencia para esperar ocho años, no hay que desesperarse porque Tokio haya sido aplazado un año más.

"Estos problemas ocurren seguido en el deporte. El deporte ha sido objeto, en los Juegos Olímpicos principalmente de boicots, guerras y han suspendido muchos sueños", concluyó.