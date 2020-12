El balompié mexicano se está muriendo, y nadie hace nada

1;-La liga de balompié adiós; 2.-Necedad ; 3.- Yautepec; 4.- Los Arroceros Cuautla

1.- La liga de balompié mexicano se encuentra a un paso de quedarse sin tres o cuatro de los 14 escuadrones que tenía, después de que arrancó con 17, entre ellos Lobos que tenían sede en Zacatepec y que después se tomó el espacio de San José, que llegó, del territorio michoacano a Yautepec, pero siguen las dificultades hasta pudiera ser que ni se juegue esta jornada, por el desorden que impera, pero, al final del cuento, es lo más recomendable, que si no se puede continuar porque no hay patrocinios y por ello no se tiene dinero, con lo que se acaba la aventura de una liga de ficción, a la que muchos se hicieron presentes con la idea de hacerse millonarios, por lo menos de tener un buen sueldo y echar rostro, con todas las mañas que aprendieron en la otra liga, porque es lo que está sucediendo, se copiaron todas las cosas negativas de la federación mexicana de fútbol, más las propias y ahí tienen las consecuencias, una liga a un paso de ser sólo parte de la historia, un proyecto fallido y más rápido de lo que se esperaba porque los directivos no supieron hacer las cosas, sin contar con las dificultades que se dieron con la pandemia, lo que vino a agravar todo porque se retrasaron los arranques y no se tuvo ni siquiera aficionados para contar con algunos ingresos para atenuar las situaciones de arcas vacías, de un experimento que fracasó rotundamente por tibieza, descuido, falta de capacidad para organizar y energía, porque la mayoría de los equipos ni siquiera se pusieron a mano con las inscripciones, menos con los seguros y las fianzas para garantizar el pago de cuotas y a los jugadores, por lo que todo está a un paso del final.

Moctezuma sólo enjaretó a jugadores y luego los abandonó, en el caso del Lobos, las cosas empezaron a pintar mal casi desde el principio, dejaron Puebla y se vinieron a la aventura, prometieron que no se irían y ni siquiera jugaron un partido oficial porque no pagaron el mantenimiento, y ya ni el último duelo de preparación se llevó, y el torneo que se iba a efectuar en esa plaza, pasó a Xochitepec, y el cuadro local se llevó el boleto a la final, la que perdió en el instante final 1-0 con el Deportivo San >José, en el estadio Tres de Marzo de Zapopan, en el Jalisco de Alfaro, el separatista, el derechista, el que lleva por delante el dinero, como se entiende que sucedió en el partido entre Chivas y las Águilas, con ingreso de personas, y sólo unas cuantas recibieron oportunidad de conocer su estado de salud y dos tenían el virus, quedó el 89 por ciento sin revisión, y si en el 11 había dos con el mal, ¿en realidad cuántos lo tenían?, pero qué le importa a Alfaro, quien sabe de bodas masivas y las permite, si su policía asesinó a un joven por no tener cubrebocas, y luego reprimió la manifestación, y todavía se atreve a vociferar.

En fin, la liga de balompié mexicano se está muriendo y nadie puede hacer nada; lo que mal inicia, pero acaba, se está perdiendo, tanto que ya la federación mexicana de fútbol no la toma en cuenta, si fuera importante, habría ataques, pero nadie la toma en cuenta ya; y sola se desvanecerá, y más rápido que enseguida; los aventureros conocidos por todos, ya se fueron o se irán; así de mezquinos son; se fueron cuando supieron que no había dinero, porque es lo único que les mueve, no el fútbol, pero así les va a resultar

2.- Vaya necedad, que quién es mejor, si Pelé o Maradona; en lo personal me quedo con el fútbol; toda proporción guardada, quién es mejor, Sófocles o Eurípides, Shakespeare o Ibsen; todos ellos y muchos más, dejaron sus obras, y son las que valen; déjense de su cosas y disfruten los videos, sus jugadas, sus goles, su fantasía, y dejen las discusiones bizantinas que a nada llevan, a nada conducen, es tonto y lamentable para todos. Gracias

3.- Sigo en lo mismo, el alcalde de Yautepec, Agustín Alonso, sigue sin apoyar al equipo de fútbol de la tercera división llamado Yautepec, pero sí lo hace con el Cuernavaca que sólo está avecindado y se irá en cuanto deje de ser beneficiado.

4.- Los Arroceros del Cuautla están condenados a no calificar, pero ya no descenderán.