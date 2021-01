El 7 de enero se reanuda torneo de la Liga del Balompié Mexicano 

La Liga del Balompié Mexicano reanudará su primer torneo 2020-2021 el próximo fin de semana, manteniendo un futuro incierto.

La Liga inició operaciones como una alternativa de la Liga MX para llevar fútbol profesional a plazas que no cuentan con primera división, aunque sin contar con el reconocimiento de la FIFA, bajo la presidencia del ex futbolista Carlos Salcido.

Sin embargo los problemas económicos han sido la constante en los equipos, lo que ha llevado a la salida del 40 por ciento en sólo la primera vuelta.

De las 17 escuadras que arrancaron en el mes de octubre, a la fecha se mantienen 10, mismas que iniciarán este fin de semana la segunda vuelta del torneo, ya con el calendario de juegos reestructurado por los ajustes que sufrió.

Lobos de Zacatepec, equipo que llegó de Puebla para jugar en el “Corco” Díaz, fue uno de los primeros equipos que salieron de la competencia.

La Liga anunció su baja el 10 de noviembre con solo 2 partidos disputados, misma fecha en la que también fue anunciada la salida del Atlético Jalisco a solo cuatro jornadas de iniciado el torneo.

En el mismo comunicado, se anticipaba la futura salida de los equipos San José, Durango, Veracruzano y Acapulco, concretando su salida en la semana 7 de la competencia.

La accidentada primera vuelta culminó la jornada 9 el pasado 13 de diciembre, dando paso a un receso de cuatro semanas.

Entre los sobrevivientes aunque también con problemas económicos, se encuentran los Chinelos de Morelos FC, escuadra que es dirigida por Carlos Reinoso Jr y que juega sus partidos como local en el estadio Mariano Matamoros de Xochitepec.





Morelos tuvo el honor de disputar el partido inaugural de la Liga del Balompié Mexicano el pasado 14 de octubre con derrota en Zapopan, Jalisco, ante el desaparecido San José FC por 1-0. En 9 fechas ha sumado 16 unidades y es sexto en el casillero de la tabla que encabeza Furia Roja con 23.

La Liga tiene programada la reanudación del torneo este fin de semana, con actividad a partir del jueves 7.

Los partidos de la fecha 10 serán: Halcones vs Chapulineros de Oaxaca; Atlético Capitalino vs Leones Dorados; Atlético Veracruz vs Furia Roja; Industriales vs Jaguares; y Neza vs Morelos.