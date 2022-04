Eduardo Martínez, el favorito en el torneo de golf de Cuernavaca

El flamante jugador del Club de Golf Cuernavaca, Eduardo Martínez Coghlan, vuelve de nuevo a los green con la mentalidad de ser un ganador, estamos seguros que desde el inicio entrará con paso firme a este torneo, ya que siempre destaca con sus golpes de salida para quedar bien ubicado y seguir su ritmo hasta llegar al final.

Por el momento considera que hay rivales de mucho peso, tanto de aquí como de otros lugares de la república mexicana. "Bueno, ya llevó once victorias, me llevé la Copa Challenger y he tenido por cuatro años consecutivos los triunfos, claro que desde que entró a jugar voy con esa mentalidad de triunfo ya que trato de que los números siempre me favorezcan, también se que no me voy a confiar porque los que vienen son muy buenos jugadores".

Dentro del torneo siempre tiene a ese gran rival de Cuernavaca como es Guillermo Amerena que también es un gran campeón, juega muy bien y es otro jugador que también viene por el triunfo.

El torneo desde que arrancó con las Damas y los Señior se ha visto la calidad de juego de las femeniles, quienes son las primeras en pisar el campo, así como los Señior que ponen toda su experiencia desde sus salidas.

Las emociones siguen este día luego de que iniciaron la categoría Campeonato, AA, A y B, además de las categorías C, D, E, y este viernes sigue la segunda ronda en Campeonato que es el mayor atractivo y más teniendo al gran campeón como a Eduardo Coghlan y al morelense Guillermo Amerena.









