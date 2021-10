Dos jugadoras de Yautepec debutan con Santos Laguna Sub-17

Procedentes del Centro de Formación de Yautepec de futbol femenil, este fin de semana vivieron sus primeros minutos enfundadas con la playera del Santos Laguna, Lizzy Rodríguez y Britany Hernández, dos jugadoras morelenses surgidas de la cantera de Yautepec.

Ambas entraron de relevo en el segundo tiempo durante el partido en el que la escuadra lagunera enfrentó a los Tigres de la UANL, en la jornada 2 del torneo Grita México Apertura 2021 de categoría Sub-17.

Aunque el resultado no fue favorable para las de la comarca al caer por 3 a 1, lo rescatable fue el debut de ambas jugadoras que llegaron desde el pasado mes de julio a prueba en el equipo santista.

Ambas vivieron parte de su formación como futbolistas en los últimos meses dentro del Centro de Formación que trabaja en la Unidad Deportiva de San Carlos del municipio yautepequense.

Tras ser aceptadas, las juveniles realizaron la pretemporada con la escuadra de la Comarca Lagunera que este fin de semana jugó su primer partido del torneo en la segunda jornada luego de descansar en la fecha inicial.

Las dos jugadoras con vocación ofensiva esperaron pacientes en la banca hasta que finalmente se dio el llamado de su entrenadora, Claudia Ríos, en el partido ante las felinas disputado en la cancha 2 de pasto sintético del Territorio Santos Modelo en Torreón.

Lizzy Rodríguez, volante ofensiva, fue la primera en ingresar al campo en el tercer cambio ordenado por la DT al minuto 76, mientras que al 82´ Britany Hernández ingresó a la delantera.

Para entonces ya ganaba Tigres por 3 a 0, con goles a los minutos 17, 48, y 66.

El gol del descuento lo concretaron las locales al minuto 85 con anotación de Yessenia Novella al minuto 85.

Ex compañeras y dirigentes deportivos de Yautepec, felicitaron a ambas ex integrantes del Cefor Yautepec por este sólido paso en sus carreras dentro del futbol femenil.

Gustavo Belaunzarán, director del deporte municipal y ex jugador profesional, reconoció el buen trabajo que están realizando y las llamó a sacar su máximo esfuerzo para seguir creciendo en una siguiente etapa como profesional.

“Deseo que los objetivos que tienen a futuro se sigan consolidando, y no claudicar jamás porque no nada más es la etapa Sub-17 donde están; viene la Sub 18, la 19 y la 20. Después el máximo circuito y la selección femenil, son esos sueños que cualquier chico o chica quisiera cumplir”, acotó.