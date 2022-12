Dos finales de la Liga Interestatal se juegan en Xochitepec

Este sábado 10 de diciembre se llevarán a cabo los encuentros de la gran final del Torneo de Apertura 2022 en la Liga Interestatal de Morelos en la cancha de la Escuelita de Xochitepec, en la categoría Sub 16 el Ceforgy de Goyo Yañez va contra el CDY a las 12:00 horas, y en el segundo encuentro, en la Categoría Sub 18, Egoplástica Zapata se enfrenta a la Marea Azul FC este mismo día a las 14:00 horas.

El Ceforgy de Gregorio Yañez se ha estado preparando durante toda la semana para poder llevar otro trofeo más a sus vitrinas, aunque los del CDY buscarán quedarse con la vitoria del encuentro.

Por otra parte los del Egoplástica Zapata se enfrentan a la Marea Azul FC en la Categoría Sub 18 con todo su plantel en la misma sede de la Escuela de Xochitepec

Marea Azul viene de dejar en el camino al Real Otilio, que a pesar que contaba con ventaja no se les dio el triunfo y se quedaron en el último tramo del torneo.

El Egoplástica eliminó a la oncena del Gallos en buen choque futbolístico, por lo que para este partido de final tendrá las mejores emociones, por lo que será un buen choque en buen escenario para ambos conjuntos.

La directiva organizadora cuenta con un buen grupo de árbitros de la mejor calidad para el desarrollo de los juegos, por lo que está garantizado el espectáculo para los aficionados.









