Descartan gravedad en lesión de jugadora de Escorpiones Femenil

Producto de un fuerte balonazo sufrida en un despeje y que desencadenó en el primer y único gol del partido que ganó el local Jaro Soccer Sur, la jugadora de Escorpionas Morelos, Mariana Escalona Guerrero sufrió una lesión que la dejó noqueada y que ameritó su salida del campo para recibir atención médica en los primeros minutos del segundo tiempo.

El partido jugado en la CDMX, correspondió al duelo semifinal de ida dentro de la liguilla de la zona Rosa de la Liga Femenil La Mexicana.

La defensora morelense debido al fuerte impacto que recibió por un potente despeje de una compañera en labores defensivas, tuvo que ser sometida a una revisión médica de la que el club morelense, en un comunicado, descartó que se tratara de una lesión mayor.

El club señala que Mariana Escalona Guerrero sufrió un traumatismo craneoencefálico leve que ameritó un estudio tomográfico, del cual asegura, se descartó una posible hemorragia, sin embargo informó que la jugadora continuará bajo vigilancia médica y tratamiento desinflamatorio.

“El retorno a la cancha lo determinará el cuerpo médico del club femenil”, finaliza.

En la desafortunada jugada, nació el gol del equipo local dentro de un partido semifinal que jugó sus primeros 90 minutos sobre el empastado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la capital del país.

En un intento de despeje sobre terreno visitante, vino un fuerte balonazo sobre Escalona Guerrero que recibió el impacto en la cabeza, rebote que le favoreció a la delantera local Marisol Luna quien se enfiló hacia la portería visitante para clarear a la portera Mayra Linares.

La solitaria anotación se registró sobre el minuto 9 del segundo tiempo y aunque las visitantes buscaron reaccionar, no pudieron igualar el marcador, el cual buscarán revertir el próximo sábado de locales en el estadio Mariano Matamoros de Xochitepec donde aun no se encuentra confirmado el horario.

Sobre el partido el estratega Diego Orlando Díaz Castillo lamentó lo sucedido a su jugadora; “es una baja muy sensible que esperemos no se convierta en baja definitiva para el partido de vuelta, Mariana salió con una lesión craneoencefálica en la jugada del gol, creo que podría reportar hasta el miércoles después de que pase algunas consultas, tras algunos exámenes médicos reportará al campamento, como equipo no se le va a dejar sola”, argumentó sobre lo sucedido a la defensora con la playera numero 5.

Y sobre el gol indicó que éste “fue circunstancial, pero espero que las niñas lo asimilen como tal y lo puedan reconvertir lo más pronto posible”.





