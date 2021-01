Descartan en Jantetelco regreso del deporte en el primer trimestre del año

Ángel de Jesús García Almonte, director del deporte de Jantetelco, descartó un pronto regreso de la actividad deportiva presencial en el municipio debido a que por indicaciones de las autoridades sanitarias, estarán en espera a que el semáforo de contagios de Covid-19 se ubique en el color amarillo.

Con el anuncio de una semana más de semáforo en rojo en Morelos, las actividades deportivas en espacios públicos se encuentran detenidas.

Jantetelco, uno de los municipios al oriente de la entidad, afirmó que el regreso a la actividad deportiva no será pronto.

“No vamos a regresar hasta que el semáforo llegue al amarillo, por lo que calculamos que así estaremos al menos durante el primer trimestre del año”, afirmó el funcionario deportivo.

Comentó que, en la más reciente reunión con las autoridades del Instituto del Deporte del Estado encabezadas por Germán Villa Castañeda, se anunció la posibilidad de que este año nuevamente serán cancelados los eventos deportivos más importantes, como los Juegos Nacionales Conade, de los cuales ya deberían estarse celebrando sus etapas eliminatorias municipales y estatales.

“Se nos informó de la posible cancelación nuevamente de los Juegos, como ocurrió el año pasado cuando estábamos ya listos para acudir en ajedrez con tres jóvenes de aquí al nacional que se realizaría en Tabasco en el mes de abril, pero a final de cuentas se canceló por la pandemia”.

Los infantes que se quedaron con el deseo de participar por su municipio y estado, eran, en Sub 18, Noé De La Rosa Ruiz; Sub 16, Isaí Galván Villegas, y Sub 10, Guadalupe Isabel López Aréchega.

De la misma forma tampoco pudieron asistir ajedrecistas en eventos escolares de nivel preparatoria, donde estaba también incluido Noé de la Rosa para participar de manera individual y por equipos.

También asistirían Luis Ángel Burgos Neri en individual y por equipos, así como Héctor Morales Arcos y Jesús Alexis Orzuna López, sólo en equipos.

Dentro de la Copa Magnus, se quedaron pendientes las participaciones en Sub 10 de Fernanda Guadalupe Barrera García y Guadalupe Isabel López Arechega; en Sub 14, Andrea Rosas Ortega, y en Sub 18, Noé De La Rosa Ruiz.

Por el estatal de primarias, en rama varonil, Jesús Antonio Bonilla Herrera, Luis Fernando Arévalo Corona, Víctor Alie Cruztitla Osorio, y Ángel Emanuel Arévalo Bonilla estaban por participar, y en femenil, Miriam Nayeli Arévalo Barrera, Fernanda Guadalupe Barrera García, Cinthia Rosas Ortega, y Briseida Bonilla Nava.

Y por el estatal de secundarias, se quedó con las ganas Emir Abdiel Bonilla Ángeles, y Santiago Yael Orzuna López.

El entrevistado agregó que es durante esta pandemia el deporte ciencia se mantiene en actividad en el municipio gracias a los eventos en línea que se organizan, además de las clases de fitness que se dan a familias completas a través de videos.

Agregó que hay dos talentos del municipio que están siendo preparados por la Federación Nacional de Ajedrez (FENAMAC) a distancia: Fernanda Guadalupe Barrera García y Dafne Karely Rosas Mendoza; ambas forman parte del grupo denominado Nueva Generación dentro de la categoría Sub 10.