Deportistas de Jonacatepec acudirán al estatal de Juegos Conade

El municipio de Jonacatepec tendrá participación en las disciplinas de ajedrez y futbol dentro de los selectivos estatales de los Jugos Conade 2022, confirmó el director del deporte, Javier Arturo Pastrana Rivera.

El funcionario comentó que dentro del llamado deporte ciencia, este sábado y domingo se presentará en Cuernavaca un grupo de cuatro jóvenes que entrenan desde el inicio de la actual administración municipal en la escuela deportiva de la disciplina a cargo del profesor Julio César Gutiérrez Vara.

La lista de ajedrecistas que estarán en la competencia, misma que se llevará a cabo en el gimnasio Arturo Hernández “La Rana” de la Unidad Deportiva Centenario a partir de este 12 de febrero, estará integrada por Víctor Antonio Cadena Carrizal que participará en la categoría Sub 15; Ulises Daniel López Arechega de la Sub 8; Guadalupe Isabel López Arechega de la Sub 11; e Iker Gael Galván Villegas en la Sub 10.

Cabe señalar que al igual que en el resto de las disciplinas deportivas que se aplican en el municipio a través de las diferentes escuelas como son karate do, futbol, basquetbol y atletismo, se tiene escaso un mes de trabajo, por lo que en el caso del ajedrez asistirán los cuatro jóvenes que ya tienen experiencia anterior de trabajo con el profesor y que cumplen con la edad marcada en la convocatoria oficial que emitió el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.

Cabe señalar que las escuelas deportivas del municipio cebollero se pusieron en marcha desde el pasado domingo 9 de enero con el arranque de lo que se llamó Fiesta Deportiva, en donde la presidenta municipal Brenda Guerra Valaguez y su cabildo, dieron por iniciadas las actividades deportivas en la demarcación.

El futbol es la otra disciplina que tendrá participación en el selectivo estatal de Juegos Conade 2022, explicó Pastrana Rivera, quien se hace cargo de los entrenamientos sobre el empastado de la Unidad Deportiva Niños Héroes de la cabecera municipal los lunes y miércoles en la rama varonil, y martes y jueves en femenil, de 16 a 18 horas.

En el deporte de las patadas, indicó, acudirán equipos en ambas ramas, varonil y femenil, dentro de la categoría 2006-2007, “que es Sub-17 para 15 y 16 años, donde tenemos ya equipo de esas edades para competir en una sede estatal que todavía no se encuentra definida, pero que seguramente el próximo 3 de marzo, que es la fecha que será la junta previa en el INDEM, se nos informará”.





