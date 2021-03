Deja Guillermo Gómez la dirección técnica de Arroceros del Cuautla

Guillermo Gómez Pereyra dejó de ser el director técnico de los Arroceros del Cuautla luego de reunirse este martes con la directiva del tradicional equipo morelense que milita en la Liga Premier del futbol profesional.

Tras la reunión la noticia la confirmó el propio entrenador argentino, sin embargo de momento no se habló de un sustituto, pues al parecer la directiva todavía estaba en ese momento deshojando la margarita para dar a conocer en próximas horas al nuevo responsable del cuerpo técnico, lo que sucedió por la tarde cuando se anunció la llegada de Carlos González Balbuena, que regresa al equipo luego de llevarlo a zona de calificación en el torneo anterior (temporada 2019-2020), el cual finalmente fue suspendido por la contingencia sanitaria.

Entrevistado al respecto el estratega saliente aseguró que dio un paso al costado como responsable técnico, sin embargo afirmó que no se va del equipo pues en la reunión le ofrecieron seguir dentro del organigrama en las fuerzas inferiores del club, algo que todavía se encuentra analizando.

“Me ofrecen quedarme en el equipo como parte del organigrama dentro de lo que es fuerzas básicas; lo vamos a evaluar sin ningún problema, todo lo que sea en beneficio bienvenido, lo que sea sumar, adelante”.

“Con esto quiero decir que estamos tranquilos, tratando de ver la forma de sacar esto adelante; no es tirar la toalla sino seguir trabajando, hablar con los jugadores para poder levantar al equipo, la idea más que nada es fortalecer al grupo, a los jugadores”.

La decisión de su remoción se tomó después de que el equipo ligó el pasado fin de semana una sexta derrota consecutiva dentro del torneo 20-21 con un 4 por 1 en la visita a Cancún frente a los Pioneros.

El estratega con este tropiezo, dejó sus números en saldo rojo, con sólo un triunfo, un empate y ocho derrotas, sin lograr sacar al equipo de los últimos lugares en que se encuentra desde el arranque de la competencia, ocupando con 9 puntos la penúltima posición del grupo 2 y la antepenúltima de la tabla general.

El pampero asumió el cargo en noviembre pasado en sustitución de Ramón Figueroa, quien curiosamente también fue cesado luego de perder con el mismo equipo de Cancún en la jornada 10 dentro de la primera vuelta, aquella ocasión jugando de local con resultado adverso de 2 por 0.

Luego de estos números, Guillermo Gómez no reconoció como fracaso su accionar, “no lo considero así, nunca hablo de fracasos, esa palabra no existe en mi vocabulario, las cosas no se dieron como debían ser y nada más; son experiencias y hay que tomar lo mejor y sumar, eso es algo que todos en la vida tenemos que hacer”, concluyó.

Cuautla jugará este miércoles su partido pendiente de la jornada 15 frente al Irapuato de visita en el estadio mundialista Sergio León Chávez, ya con Carlos González de regreso en el banquillo cuautlense.