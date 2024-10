Inspeccionan pista de atletismo en Cuautla: ¿Cuándo estará abierta al público?

Atletas y autoridades municipales de Cuautla invitaron a Juan Felipe Domínguez Robles, director del Instituto del Deporte del Estado de Morelos, a evaluar la situación de la pista de atletismo de la Unidad Deportiva, que presenta deficiencias tras su reciente remodelación, durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Deficiencias en la pista de atletismo

Carlos Ortega Carrasco, entrenador del club Corebo, de donde surgió el velocista Luis Antonio Avilés Ferreiro, y el subdirector del deporte municipal, Romario Palma Anzures, guiaron a Domínguez Robles en la inspección de la pista. Inaugurada en abril, la instalación deportiva fue cerrada unas semanas después por problemas en su superficie causados por las lluvias.

Tras la visita, el titular del Indem expresó su interés en que la pista esté funcional para las actividades programadas en el actual sexenio de Margarita González Saravia, que incluyen el programa de semillero deportivo dirigido a jóvenes atletas.

"Haremos las sugerencias técnicas para apoyar. La responsabilidad es de la autoridad municipal y en su momento le tocará al (nuevo) presidente que entre en funciones el 1 de enero".

Carlos Ortega Carrasco, a nombre de la comunidad atlética de Cuautla, pidió al director del Indem su apoyo para gestionar la reparación total de esta pista: "Pedimos su intervención para tener una pista digna. (Actualmente) cerrada al público en general, únicamente la usamos nosotros del club de atletismo por las tardes".

¿Por qué está cerrada la pista?

Romario Palma, subdirector del Deporte municipal, indicó que la pista no está abierta al público porque todavía no ha sido aceptada por las autoridades locales: "Sólo la hemos prestado para eventos programados, como los juegos escolares, pero todavía no la hemos recibido formalmente. Se exige la garantía a la empresa responsable, por lo que no se abrirá hasta que se resuelva".