Teresa Ramos: Cuautla tiene su primera boxeadora profesional

La pugilista Teresa Ramos, originaria de Cuautla, está lista para hacer historia como la primera boxeadora profesional de su ciudad. En conferencia de prensa anunció su esperado debut este sábado 30 de noviembre en Jiutepec, donde se enfrentará a Jocelyn Ramírez, de Atlatlahucan, en la división de peso ligero, en una pelea pactada a cuatro rounds.

Acompañada de su equipo de entrenadores, Teresa, de 28 años, expresó su emoción y orgullo por dar el paso al boxeo profesional después de una exitosa carrera amateur, que incluyó múltiples medallas y cinturones nacionales.

La pugilista mencionó que este debut es el resultado de años de trabajo duro, destacando que, aunque el camino fue difícil, siempre creyó en su sueño:

Todas las mañanas me levantaba a correr y a veces no tenía ganas. Me repetía a mí misma que era una boxeadora profesional, una y otra vez, pero a veces sentía que eso nunca iba a pasar y hoy se están materializando mis pensamientos.

Inspiraciones

Ramos, quien también se inspira en grandes figuras del boxeo como Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao, Canelo Álvarez y figuras femeninas como Jacky Nava y Kenia Enríquez, expresó que el boxeo es una verdadera pasión para ella.

"Algo que siento muy palpable es que cada puño que voy a dar en la pelea va a estar cargado de la buena energía y el cariño de todos ustedes, es un honor ser pionera en este debut profesional, pero también siento esa gran responsabilidad".

A pesar de que al principio no contó con la aprobación total de su familia, Teresa reconoció que ahora tiene todo el apoyo de sus padres y de su hermana menor, quien también es boxeadora y formará parte de la función en un combate preliminar. Ambas son entrenadas en el gimnasio Brutale Boxing de Cuautla, bajo la dirección del manager José Manuel Castillo.

La velada boxística se llevará a cabo en el gimnasio de la academia de boxeo Otilio Montaño en Jiutepec, con un programa que comenzará a las 18:30 horas. Este evento marcará un hito en la historia de Cuautla, ya que es el debut de su primera mujer boxeadora profesional.

Chequeo médico y pesaje: primer paso para Teresa Ramos

Antes del combate, la pugilista cuautlense pasó sin problemas el chequeo médico y pesaje, quedando oficialmente pactada la pelea en la división de peso ligero. Teresa Ramos y Jocelyn Ramírez se enfrentarán en la tercera pelea del programa, con ambas boxeadoras buscando sumar su primera victoria en el ámbito profesional.