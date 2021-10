Cuautla realiza pago para jugar la doble jornada de esta semana

Después de perder en la mesa los puntos frente a los Aguacateros de Uruapan, Denzer Corona Vergara, apoderado legal de los Arroceros del Cuautla, informó que este martes realizó un pago a la Liga Premier correspondiente a la deuda que arrastra el club desde el torneo anterior y que ronda el millón de pesos.

Con el abono, el directivo informó que se garantiza que se jugará la doble jornada de esta semana que arranca el miércoles visitando a Lobos Huerta en el Estado de México, y finaliza el domingo recibiendo en su estadio a los Huracanes de Izcalli.

“Se cubrió una parte económica que se tenía que hacer forzosamente, desgraciadamente no se hicieron los movimientos adecuados en el momento adecuado, pedimos un tiempo de plazo, no se cumplió y ni modos”, señaló sobre el partido que se perdió administrativamente ante la escuadra michoacana de la jornada 3.

“Los jugadores tienen que estar concentrados y es algo que profesionalmente tenemos que hacer, el entrenador y ellos sacar la casta; sabemos que es algo que en los deportivo no compete a los jugadores, es algo administrativo que igual no planeábamos dentro el proyecto armamos y que es un proyecto ganador para ser campeón y pues uno no planea esto”.

El directivo reconoció que pese a dar este pago que fue el mínimo requerido por la Liga, se tendrá una presión contante durante el torneo por los recursos económicos que no se tienen pero que se están consiguiendo para sacar al equipo de ese bache económico.

“Vamos a tener una presión constante, pero vamos a seguir trabajando y no confiarnos en esto porque el torneo sigue; hago una invitación a empresas que quieran apoyar, me han contactado y hay gente que sí quiere apoyar; tenemos mucho espacio publicitario en la Unidad Deportiva y la necesidad que tenemos es muy grande”.

Por lo pronto el equipo podrá jugar al menos en esta semana, los dos partidos de la jornada doble que tiene el calendario del torneo Apertura 2021 dentro de la Serie B.

En esta semana se disputarán la jornada 5 y 6, y faltará por definir la nueva fecha del otro partido que aún aparece como pendiente de la fecha 4 frente a los Guerreros de Xico en la capital del país.

Antes de salir a cumplir con su compromiso a suelo mexiquense de la quinta fecha, la directiva se dio el tiempo para realizar la presentación de los nuevos uniformes en conocido restaurante de la ciudad, los cuales estrenará el equipo morelense jugando de visita frente a los Lobos Huerta en el estadio Hugo Sánchez de Cuautitlán Izcalli, mientras que el domingo regresa a la cancha del Isidro Gil Tapia para recibir a los Huracanes de Izcalli en su horario habitual.