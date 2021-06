Cuautla levanta la mano para seguir vivo en la Liga Premier

Sin técnico todavía definido y con escasos siete jugadores que se mantendrán del plantel anterior, el Cuautla seguirá participando en la próxima temporada 2021-2022 de la Liga Premier, aseguró el presidente del tradicional club morelense, Denzer Corona Vergara, tras explicar que el tema de la pandemia le sigue pegando a los equipos profesionales de fútbol, caso concreto dentro de esta liga de ascenso donde participan los Arroceros del Cuautla.

Corona Vergara aseguró que pese al fuerte gasto económico que representa el hacer las pruebas Covid-19 de manera regular durante la temporada y el jugar sin público durante gran parte del pasado torneo, el equipo sigue firme para participar en el siguiente torneo, ya sea en Serie A o Serie B, lo que se determinará de acuerdo a la cantidad de equipos que finalmente se inscriban.

El dirigente tiene conocimiento de varios clubes, sobre todo de Serie “A”, que pedirán permiso, como ocurrió el torneo pasado en pleno inicio de la pandemia.

Uno de esos casos es el del Cruz Azul Hidalgo, escuadra que pese a ser el gran animador del torneo pasado terminando como líder de la tabla y como subcampeón tras ser superado por el Irapuato en la final, no tendrá participación en la próxima competencia.

Esta misma situación viene afectando a todos los clubes, por lo que todavía no se tiene la certeza de cuántos equipos participarán en la siguiente competencia.

Óscar Garagui | El Sol de Cuautla

Pandemia influye en la visorías

La misma situación se ve reflejado en las visorias que se realizan en esta parte del año para reclutar a nuevos futbolistas, como sucede en el equipo morelense al que han llegado menos de 30 jugadores a una semana de haber iniciado las pruebas dirigidas a elementos interesados en formar parte del plantel para la temporada 2021-2022.

“Se le puede atribuir a la pandemia, varios padres de familia se han visto afectados por la enfermedad y por esa razón no están mandando a sus hijos a las pruebas; no es sencillo, cada club tiene sus formas de trabajo, pero en nuestro caso si hay muy poca respuesta a la convocatoria”.

Pese a no tener todavía a un técnico definido al no llegar a un acuerdo para firmar a Carlos González Balbuena, hoy ya técnico del Club Deportivo Yautepec de tercera división, el dirigente aseguró que del plantel anterior sólo hay siete jugadores que se quedarán para partir de una base, y el resto saldrán del equipo piloto que viene trabajando desde la temporada anterior, y de las mismas visorías que incluso ya se han hecho observando jugadores de la tercera división.

“Todavía estamos viendo quién será nuestro técnico, Carlos González no aceptó quedarse por cuestiones personales, yo quería mantenerlo pero no se pudo; tenemos una serie de nombres pero no se ha definido todavía”, indicó.

Por último Corona Vergara dio a conocer que la ceremonia de premiación y que incluye la primera asamblea general de preparación del siguiente torneo, será de manera virtual por el mismo tema de la pandemia.

“Esta vez será en línea por el tema sanitario, no hay tampoco fecha de su celebración pero será en unos días, tenemos hasta el 30 de junio (mañana) los equipos para manejar nuestra postura con respecto a seguir o no en el siguiente torneo. Nosotros ya la mandamos, queremos participar y queremos seguir en la Premier “A”, pero eso es algo que se definirá hasta que se vea con cuantos equipos contará la Liga para la siguiente campaña, y se tendrá más claro hasta la asamblea”, concluyó.