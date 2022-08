Coruco Díaz cumple dos años en el olvido del fútbol profesional

El legendario estadio Agustin "Coruco" Díaz sigue siendo un fracaso para las actuales autoridades que cada día envejece y aun no hay actividad, ya con dos años sin juegos del sector profesional, bien se recuerda cuando los Cañeros del Atlético Zacatepec suspendieron sus actividades por el problema mundial de la pandemia Covid 19, y así todos los equipos en aquel tiempo todavía Liga de Ascenso en la temporada 2020-2021, por lo que no hubo campeón.

Mataron el fútbol

Luego la Federación Mexicana de Futbol rama de la Liga de Ascenso mata el futbol con el anunció de que se suspende el ascenso y varios equipos fueron dañados por tal decisión, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Irapuato quienes se dieron a la tarea de promover el grito homofóbico porque reclamaron su ascenso, luego el equipo se lo lleva Víctor Arana para Morelia y con esto acaba de matar el futbol en el ´Coruco´ Díaz en Zacatepec.

Los equipos reciben 20 millones de pesos

La federación rama de Ascenso señala que el ascenso es suspendido por cinco años, y que en los torneos que llevarán a cabo a los equipos que se quedan les darán 20 millones de pesos para pagar su nómina, dijo su presidente Enrique Bonilla.

12 equipos no están certificados

Se agrega, que la división de plata del futbol mexicano no solo se ha quedado estancada en los últimos años y puso como ejemplo la asistencia a los estadios, adeudos de los clubes y que los 12 equipos no cumplen con los requisitos para ascender, porque no están certificados.

Piden 70 mil pesos por jugar finales

¿Qué se ha hecho en el estadio durante todo este tiempo?

Se han jugado partiditos con muchos equipos de niños que llegan en muchos autobuses desde la Ciudad de México donde se dice les rentan el estadio todo el día, o sea no son beneficiados en nada los deportistas morelenses, ya que piden el estadio para jugar los partidos de las finales y conocer a los campeones de la Liga Cañera, pero se los rentaban en 70 mil pesos, la Liga no tiene dinero y se siguen jugando en la unidad deportiva Cisneros de Zacatepec y en las canchas de las ExGranjas de Tetelpa.

A excañeros le bajan a 25 mil y hasta 5 mil pesos

Los Cañeros que son exjugadores del Zacatepec ahora veteranos, prestan la cancha del estadio para hacer juegos donde entregan reconocimientos y les quieren cobrar 25 mil pesos, por lo que tienen que buscar el apoyo del municipio para poder bajar esa cantidad a 12 mil o algunas veces a 5 mil pesos.

Con mercado o sin él no cumplen los requisitos

La actividad económica de Zacatepec es seriamente afectada con el retiro del club de futbol Atlético Zacatepec, el mercado sigue en el estacionamiento del estadio desde el sismo de 2017, y aunque no cumple con los requisitos de la federación, con mercado o sin el no cuenta con las hectáreas que piden en la federación.

Retiro de equipos perjudica al comercio

Es un hecho lamentable que afecta la economía de todo el comercio, desde la venta de alimentos, negocios de abarrotes, comercio formal y sobre todo al comercio informal que cada quince días estaba alrededor del estadio con una gran variedad de sus productos, desde playeras, botanas, comidas entre otros.

Fueron afectadas alrededor de 500 personas

Afecta mucho a las personas que trabajaban en forma directa en el estadio, los boleteros de taquilla, los de seguridad, se estima que fueron unas 300 personas de la localidad, además 150 elementos y 50 comerciantes ambulantes directos, que suman unas 500 personas que trabajaban directamente, además los silbantes que dirigían los juegos.

Llegó Lobos de Puebla y no pagó ni el agua

La afición se vio muy contenta con la llegada del equipo Lobos de Puebla que resultaron una mala adquisición por el gobierno de Morelos que aceptó al equipo, y al final hasta el agua no quisieron pagar y se fueron debiendo.

Escenario de despedida de grandes entrenadores

Durante este tiempo el estadio solo ha sido escenario para los homenajes a exjugadores como Pablo Larios Iwasaki, los entrenadores de los Cañeros del Club Deportivo Zacatepec fallecidos como Raúl ‘´Piteco´´ Sánchez el año 2021 y con Fernando ´´La Cira´´Dávila en el presente año.

El estadio es rentado a equipos de la CDMX

Se han realizado visorias de las Águilas del Club América para después llevarlos a Coapa por los instructores, a principio del año hubo entrenamiento de selección mexicana de sordos que participaría en tierras sudamericanas de Brasil, mientras la afición morelense seguía esperando futbol a que llegaran equipos de renombre de la Liga de Expansión, pero no se ha encontrado por parte de Gobierno del Estado quien venga y se quede para siempre, que no vuelvan a afectar a la afición morelense que los dejan ´´vestidos y alborotados como novias de pueblo, pero hasta el día de hoy no hay equipo para Morelos, además la afición no quiere segundas, y de terceras ni se hable.





