Con trabajo se levanta calidad en Morelos, asegura sensei en karate

El entrenador de la selección de Morelos en Karate Do, sensei Kenneth Williams Rodríguez Dugan, viene trabajando muy fuerte a manera de que la calidad se vea reflejada en los eventos nacionales así como en los internacionales.

Cabe señalar que Rodríguez Dugan ya cuenta con mucha experiencia a nivel mundial, se recuerda cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, venía de Praga de un evento y en Alemania quedaron varados al suspenderse los vuelos y pasó semanas muy complicadas.

Recientemente el fin de semana fue celebrado el Campeonato Nacional de Karate Do, donde los deportistas de la selección morelense tuvieron destacada actuación entre los 22 estados de la república que estuvieron presentes en sus diferentes categorías, motivo por lo cual el entrenador de la selección morelense de karate do estaba satisfecho del trabajo realizado hasta el día de hoy.

“Contamos con un plan de entrenamiento en el karate do en el cual todos los entrenadores e instructores están siguiendo, nosotros estamos llevando toda una estructura de trabajo, para esto nos vamos cambiando de dojo, que significa lugar de camino, por lo tanto, es un lugar especial donde buscamos comprensión practicando el arte elegido, donde nos reunimos para entrenar, a veces lo hacemos en lugares abiertos, en algún parque, en lugares o espacios de alguna escuela, precisamente por la cuestión de la seguridad de que se está viviendo, ya que la pandemia ha afectado mucho, sin embargo tomando todas las precauciones necesarias para poder realizar bien los entrenamientos, seguimos luchando y demostrando que esto no nos detiene, quiero resaltar que es la primera vez que en Morelos se genera esta unión de tal manera que todos los maestros están mostrando su disposición en andar compartiendo dojos, a veces nos turnamos entre maestros para dar los entrenamientos, no porque yo sea el entrenador significa que lo doy todo el tiempo, cada maestro cuenta con una gran capacidad y tiene algo que aportar, y esto es algo que valoramos muchísimo y que nos ha estado dando la fuerza y también se ha visto reflejado en los resultados, ahora que en Morelos contamos con el gran apoyo de la Federación Mexicana de Karate Do y que Yamkel como presidente de la Asociación Estatal de Karate está trabajando muy fuerte, creo que este deporte va saliendo más a flote y los deportistas tienen destacadas actuaciones que es donde se refleja el trabajo.