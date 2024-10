Con seminario y torneo festejan 50 años del karate en México

La Asociación de Karate do del Estado de Morelos festejÓ los 50 años de la llegada de esta disciplina marcial a México con un par de eventos llevados a cabo el fin de semana.

El primero de ellos fue un seminario internacional impartido en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por los grandes maestros (Soke) Yoshio Kuba y Keibu nOura Yuasa, ambos portadores de la cinta negra en décimo Dan.

El Soke, Keibun Oura Yuasa, con más de 50 años de practicar la disciplina, ha moldeado a generaciones de artistas marciales en gran parte del mundo, y fue él quien llegó a México con este arte marcial hace 50 años para iniciar la primera academia de karate do japonés.

Keibun Oura Yuasa llegó a México en el año de 1974 y al poco tiempo, tras la creación de la Federación Mexicana de Karate do, fue asesor técnico, y en 1975 participó en el tercer Campeonato Mundial de Karate do, donde llevó al equipo nacional mexicano a un histórico tercer lugar, dando inicio así a una exitosa escalada del nuevo kárate do mexicano.

Con su asistencia a Morelos, el fundador del karate do mexicano engalanó el evento junto al también maestro Yoshio.

En el seminario también estuvo presente el presidente de la Federación Mexicana de Karate Do, el shihan morelense, Óscar Godínez Balbas.

Durante el desarrollo del seminario, la Dirección Deportivade la UAEM, a cargo de David Gómez Miranda, realizó la entrega de reconocimientos a los maestros visitantes, así como al propio shihan Óscar Godínez Balbas y altambién maestro Koichi Choda Watanabe, a todos ellospor su trayectoria de más de 50 años en la práctica y enseñanza del karate do.

Después del seminario que se desarrolló por 2 días, 10 y 11 de octubre, el festejo por 50 años del karate do en México continuó con la celebración de la Copa Nacional de Karate “Keibun Oura Yuasa” en el parque Revolución de Cuernavaca, evento que también contó con el aval de la agrupación Karatekas Asociados del Estado de Morelos, contando con la presencia de los grandes maestros japoneses como invitados de honor.

En ese torneo se contó con la participación de más de 300 competidores de diferentes estados del país, como Puebla, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Michoacán,entre otros.